Plutone è avvolto da un’inattesa foschia di azoto e idrocarburi: Webb svela caratteristiche inattese

Plutone ha un’atmosfera molto rarefatta ma incredibilmente vitale: una sorta di foschia di azoto e idrocarburi molto più sorprendente di quanto si ritenesse finora. Lo riferisce lo studio guidato da Tanguy Bertrand, dell’Osservatorio di Parigi, sulla base delle osservazioni fatte con il telescopio spaziale James Webb. Dati che possono aiutare anche a capire come fosse l’atmosfera primordiale del nostro pianeta. Il lavoro è stato pubblicato sulla rivista Nature Astronomy.

Il sorvolo del 2015 da parte della sonda della NASA New Horizon aveva per la prima volta permesso di scoprire moltissime caratteristiche sconosciute del freddo e lontanissimo Plutone, il più grande dei pianeti nani del Sistema Solare. Tra le tante cose era emerso che Plutone è circondato da un’atmosfera, seppur molto rarefatta, composta prevalentemente da azoto, distribuita quasi solo nei pressi dei poli mentre ne è privo nella fascia equatoriale. Secondo alcuni ricercatori quelle immagini mostravano anche la presenza di una sorta di foschia, ossia la presenza nell’atmosfera di molecole complesse, come etilene e idrocarburi vari, a formare degli strati e delle vere e proprie nuvole.

Plutone è un oggetto talmente piccolo e lontano che solo il passaggio di New Horizon aveva permesso di poterne conoscere alcuni dettagli ma la messa in orbita del telescopio James Webb ha finalmente permesso di poter studiare il pianeta nano anche da grande distanza e ottenere nuove informazioni.

I dati del telescopio hanno permesso di confermare la presenza dell’ipotizzata foschia e anche di misurare le deboli variazioni di energia emessa dai vari strati dell’atmosfera, prevista proprio in presenza di foschia. Dati che confermano la straordinaria complessità di Plutone, ritenuto fino a pochi anni fa poco più di una grande sfera ghiacciata ma che invece può aiutare anche a far luce su come fosse l’atmosfera primordiale del nostro pianeta, circa 2,5 miliardi di anni fa, prima che l’attività dei microrganismi iniziasse a rilasciare grandi quantità di ossigeno nell’aria.