Ponte sullo Stretto, Salvini svela la data dell’ok definitivo del Cipess

“Il Ponte sullo Stretto è una delle tante infrastrutture che stiamo seguendo, abbiamo rianimato una società che era totalmente svuotata con due dipendenti, adesso ci sono fra i migliori ingegneri e progettisti al mondo. Manca l’ultimo passaggio dell’approvazione del progetto definitivo al Cipess, che conto di riuscire a fare fra fine giugno e la prima metà di luglio“. Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, intervistato in occasione del 54esimo Convegno dei Giovani Imprenditori in corso a Rapallo (Genova). Il Ponte, ha proseguito Salvini, “è un’opera da 13 miliardi e mezzo. Se quest’estate vai in Sicilia in treno ci metti due ore, un treno merci con alcuni dei vostri prodotti ci mette non meno di tre ore, se ci vai in macchina, segno della croce, due ore, tre ore, quattro ore, cinque ore, dipende. A Ponte operativo, mi dicono gli ingegneri, nel 2032 tu ci metti tra i 12 e i 15 minuti: quindi la differenza per uno che produce, per uno che investe in Sicilia è tra 180 minuti e 12 minuti“.