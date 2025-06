Precipita sul Palabione: escursionista morto in Valtellina

MeteoWeb

Un escursionista di 63 anni è morto oggi in Valtellina dopo un volo di un centinaio di metri. È accaduto sul Palabione, poco sotto il Dosso Pasò, a circa 2.400 metri di altitudine nel territorio di Aprica. Sul posto sono intervenuti i tecnici del soccorso alpino e l’elisoccorso, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La vittima era residente ad Aprica.