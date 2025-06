Precipita da Sasso San Giovanni: 29enne muore in Trentino

MeteoWeb

Tragedia sulle Dolomiti di Brenta, in Trentino. Un 29enne è precipitato per circa 60 metri dalla falesia che stava scalando, morendo sul colpo. È successo sulle pareti di Sasso San Giovanni. La vittima è Simone Navarini, 29 anni di Ravina di Trento, come riporta la Tgr Rai di Trento. A dare l’allarme è stato il compagno di escursione, ma all’arrivo dei soccorsi per il giovane non c’era più niente da fare. Navarini, docente all’Istituto superiore Buonarroti di Trento, era a capo della sezione di Ravina della Società alpinistica tridentina, che con i suoi 150 anni è la più antica d’Italia. Sulle cause della tragedia sono ancora in corso accertamenti.