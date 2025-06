Prevedere l’Artico senza ghiaccio: nasce IcyAlert

MeteoWeb

L’Istituto Meteorologico Danese (DMI), in collaborazione con scienziati belgi, sta sviluppando IcyAlert, un innovativo strumento per prevedere con precisione le estati senza ghiaccio nell’Artico e valutarne le conseguenze a livello globale. Il progetto, guidato dal ricercatore Tian Tian, utilizza intelligenza artificiale, modellizzazione climatica avanzata e analisi causale. L’Artico si sta riscaldando fino a 4 volte più rapidamente rispetto al resto del pianeta. Secondo il DMI, mari artici completamente liberi dal ghiaccio in estate potrebbero diventare realtà già nel 2030. Le implicazioni sono significative: ondate di calore più intense, tempeste più violente, alterazioni negli ecosistemi marini e impatti sulla pesca globale.

IcyAlert fornirà allerte tempestive a partire dal 2028, offrendo così alla società e ai responsabili politici uno strumento decisionale cruciale in un contesto climatico sempre più instabile.