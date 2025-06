Previsioni Meteo: Anticiclone africano dominante, ma i temporali sono pronti a colpire duramente il Nord

MeteoWeb

Con l’inizio del mese di giugno 2025, lo scenario meteorologico sul Mediterraneo sta assumendo contorni più definiti. Come già ipotizzato nei giorni scorsi, l’Anticiclone Africano si prepara a guadagnare terreno in modo sempre più marcato, espandendosi dalla fascia subtropicale verso l’Europa meridionale. Le previsioni del modello ECMWF confermano l’arrivo di una fase dominata da tempo stabile e molto caldo, specie al Centro-Sud. Tuttavia, non mancheranno contrasti termici significativi sul Nord Italia, dove infiltrazioni atlantiche potrebbero innescare temporali anche intensi.

Un’onda calda dal Sahara verso l’Italia

Tra lunedì 2 e venerdì 6 giugno, la pressione atmosferica in quota tenderà a stabilizzarsi su gran parte del bacino del Mediterraneo grazie all’espansione del promontorio subtropicale, responsabile di un rapido aumento delle temperature. In particolare, le regioni del Sud e le aree balcaniche saranno le più interessate dall’anomalia termica, con valori fino a 6-8°C sopra la media climatica del periodo.

Si tratta di un’evoluzione coerente con quanto osservato nelle ultime estati: sempre più spesso, l’anticiclone africano non solo domina le dinamiche atmosferiche del Mediterraneo, ma mantiene una persistenza anomala che rende sempre più rare le incursioni perturbate da ovest.

Nord Italia: caldo in risalita, ma rischio temporali in agguato

Nonostante il rinforzo dell’anticiclone, il Nord Italia potrebbe rappresentare l’eccezione a questo dominio subtropicale. Le Alpi, le Prealpi e le aree a nord del Po si troveranno nel punto di confluenza tra aria calda sahariana e correnti fresche atlantiche, rimaste intrappolate sul fianco occidentale dell’anticiclone.

Questo contrasto potrebbe creare le condizioni ideali per la formazione di temporali pomeridiani, localmente anche intensi e grandinigeni, soprattutto nelle ore più calde della giornata e nei rilievi esposti. La previsione, in questa fase, appare ancora soggetta a piccoli aggiustamenti, ma il rischio di fenomeni convettivi localizzati resta elevato.

Stabilità prolungata: l’onda subtropicale si rafforza

Guardando oltre, anche le proiezioni per la seconda settimana di giugno, comprese tra il 7 e il 15, confermano un quadro atmosferico stabile. I modelli continuano a mostrare la classica curvatura a cresta nelle mappe di geopotenziale a 500 hPa, segnale inequivocabile della forza e persistenza dell’anticiclone africano.

Questa configurazione tende a relegare le perturbazioni atlantiche a latitudini più elevate, impedendo il passaggio di sistemi frontali significativi sulle nostre regioni. Anche il Nord, inizialmente più esposto a variabilità, potrebbe progressivamente entrare sotto l’influenza diretta del promontorio sahariano, con un’ulteriore intensificazione del caldo.

Un’estate che parte in quarta: caldo sopra media e poche piogge

L’estate meteorologica 2025 sembra dunque partire con il piede sull’acceleratore. Le simulazioni attuali indicano che le temperature resteranno stabilmente sopra la media almeno fino a metà mese, con pochissime possibilità di vedere rinfreschi significativi o precipitazioni organizzate nel Mediterraneo centro-occidentale.

Questa tendenza, ormai sempre più ricorrente negli ultimi anni, rafforza il quadro di una stagione estiva dominata da lunghi periodi di stabilità, interrotti solo da episodi brevi ma intensi di instabilità al Nord, in corrispondenza dei contrasti tra masse d’aria.

L’anticiclone africano detta legge a inizio giugno

In sintesi, l’inizio di giugno 2025 conferma una volta di più la centralità dell’anticiclone africano nello scenario meteorologico europeo. Mentre il Centro-Sud si avvia verso un periodo di caldo stabile e soleggiato, il Nord Italia dovrà ancora fare i conti con qualche episodio instabile legato all’interazione tra aria calda e infiltrazioni fresche atlantiche.

Per ora, i modelli previsionali non mostrano segnali di un cambio di rotta imminente: la stagione estiva si è ormai avviata sotto il segno del caldo africano persistente, un marchio di fabbrica che, purtroppo, sembra destinato a restare ancora a lungo.

