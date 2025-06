Previsioni Meteo, arriva la svolta: ondata di caldo in crisi dal 3 luglio. MJO e AAM favoriscono un break estivo

MeteoWeb

L’estate 2025 sta facendo registrare un’ondata di caldo tra le più persistenti e intense degli ultimi decenni sull’Europa occidentale, ma all’orizzonte cominciano ad intravedersi i primi segnali di un possibile cedimento. Secondo le ultime analisi dei principali centri di calcolo, la tanto attesa “crisi” dell’ondata di caldo potrebbe concretizzarsi a partire da giovedì 3 luglio. Questa prospettiva sta gradualmente trovando conferma nei modelli, che iniziano ad allinearsi verso un pattern di svolta potenzialmente decisivo per gran parte dell’Europa occidentale e anche per l’Italia.

Ma cosa significa, in termini pratici, questa evoluzione? In sintesi, potrebbe aprirsi uno spiraglio per un cambio di circolazione che porterebbe aria più fresca a mitigare le temperature roventi registrate in queste settimane. Il meccanismo alla base di questo possibile cambiamento è legato all’entrata in scena di una spina anticiclonica atlantica, una configurazione che spinge l’aria calda verso altre latitudini e favorisce incursioni di aria più temperata sul nostro continente.

Le condizioni esatte restano tuttavia ancora da definire nei dettagli, soprattutto nella finestra tra mercoledì 2 e venerdì 4 luglio, periodo in cui potrebbe verificarsi un primo peggioramento a carattere temporalesco. In particolare, l’instabilità potrebbe manifestarsi inizialmente sulle regioni settentrionali e successivamente estendersi verso parte del Centro. Questo scenario è supportato anche dall’analisi dei diagrammi di ensemble, che mostrano un progressivo aumento della dispersione termica a partire proprio da quei giorni.

Un elemento interessante a sostegno di questa previsione è offerto dal cosiddetto grafico di Hovmöller, uno strumento utilizzato per analizzare l’evoluzione temporale delle onde atmosferiche lungo un meridiano. In questo caso, osservando la sezione riferita al meridiano di Greenwich, si nota la comparsa di aree in tonalità blu tra il 5 e il 13 luglio. Tali aree indicano la possibile presenza di un flusso dominante di aria più fresca proveniente da nord-ovest, capace di scardinare l’attuale dominio anticiclonico che ha sigillato il Mediterraneo sotto una cupola rovente.

Inoltre, la probabilità di respirare un po’ di refrigerio sembra crescere ulteriormente proprio nella fascia temporale compresa tra il 5 e il 13 luglio. Questo intervallo potrebbe coincidere con la fase di maggiore intrusione delle correnti atlantiche, capaci di far calare anche sensibilmente le temperature, soprattutto al Nord e in parte al Centro.

A livello planetario, un ruolo cruciale in questa potenziale svolta lo gioca l’aumento dell’AAM (Angular Momentum Atmosferico), un parametro che descrive la quantità di moto dell’atmosfera e che riflette importanti modifiche nelle onde planetarie. In parallelo, anche la MJO (Madden-Julian Oscillation) — un’oscillazione intraseasonale tropicale — sta mostrando una leggera tendenza verso le fasi 6-7. Queste fasi sono associate, in termini climatologici, ad un indebolimento del ramo subtropicale anticiclonico e a un conseguente maggiore scambio meridiano tra masse d’aria.

Questa sinergia tra aumento dell’AAM e MJO in fase favorevole potrebbe favorire uno spostamento del cuore dell’anticiclone verso l’area delle Azzorre, con successive espansioni verso l’Atlantico e le isole britanniche. In pratica, il baricentro della struttura anticiclonica migrerebbe verso ovest/nord-ovest, aprendo la strada a un flusso più dinamico e potenzialmente più fresco sull’Europa occidentale e centrale. Questo non significa un immediato ritorno al fresco generalizzato, ma rappresenta una concreta occasione per interrompere temporaneamente la fase calda che sta dominando la scena meteo.

Va sottolineato che, nonostante la tendenza ormai condivisa dalla maggior parte dei modelli, l’esatta configurazione rimane soggetta a un certo margine di incertezza. La distanza temporale e la complessità delle interazioni tra i vari sistemi atmosferici richiedono cautela. Tuttavia, se confermata, questa evoluzione rappresenterebbe un importante break estivo, capace di dare sollievo non solo alla popolazione ma anche ai settori agricoli e forestali, messi a dura prova dal caldo persistente.

In sintesi, la possibile crisi dell’ondata di caldo dal 3 luglio è un segnale che il dominio africano sul Mediterraneo potrebbe non essere eterno. Gli occhi sono puntati sui prossimi aggiornamenti, che saranno decisivi per capire se davvero potremo «tirare il fiato» e quanto durerà questo eventuale break. L’estate, infatti, è tutt’altro che finita e nuove rimonte calde potrebbero essere dietro l’angolo. Ma per ora, la speranza di una tregua più fresca tra il 5 e il 13 luglio sembra finalmente prendere forma.