Previsioni Meteo: il caldo non molla il Centro-Nord, ma il Sud respira grazie alle correnti nord-orientali

Il mese di giugno 2025 si avvia alla conclusione con un weekend all’insegna del caldo, in particolare al Nord Italia, lungo il versante tirrenico e sulle Isole Maggiori. Dopo settimane caratterizzate dalla presenza quasi costante dell’anticiclone delle Azzorre, accompagnato da un contributo subtropicale in quota, l’atmosfera sembra voler mantenere la stessa impostazione anche negli ultimi giorni del mese.

Il primo mese dell’estate meteorologica è stato dominato da condizioni atmosferiche stabili, spesso accompagnate da flussi caldi provenienti dalle basse latitudini, sia di natura oceanica che desertica. Questo mix ha dato vita a un mese complessivamente molto caldo, al punto che giugno 2025 è destinato a contendere il podio ai due giganti del passato: giugno 2003 e giugno 2022. Tuttavia, con ogni probabilità non riuscirà a superare quei due estremi, pur restando nella fascia alta delle classifiche storiche.

Il clima del weekend: caldo, ma senza eccessi da record

Secondo gli ultimi aggiornamenti, sabato 28 e domenica 29 giugno non presenteranno cambiamenti sostanziali nello schema meteorologico. Le uniche eccezioni saranno rappresentate da un lieve calo delle temperature sul medio e basso versante adriatico e sulle regioni del Sud Italia, dove l’ingresso di correnti nord-orientali porterà a una parziale attenuazione del caldo.

Altrove, invece, il campo termico continuerà a mantenersi su valori superiori alla media, con anomalie positive di +3/+4°C rispetto ai parametri climatologici di riferimento. I settori più caldi saranno ancora una volta le aree alpine e le zone tirreniche centrali, in particolare tra Toscana e Lazio.

Temperature elevate nell’interno, ma senza estremi storici

Come spesso accade in questa configurazione sinottica, saranno soprattutto le zone interne del Centro-Nord a registrare i valori più elevati. In particolare, si stimano picchi di temperatura tra i 38 e i 40°C nelle aree interne di Toscana, Emilia-Romagna e Sardegna. Numeri alti, certamente, ma non eccezionali né da considerare record storici.

Al contrario, su una larga parte della Penisola il livello termico sarà più contenuto, mantenendosi in linea con le medie stagionali o persino leggermente al di sotto, specie laddove riusciranno a penetrare le correnti più fresche.

Umidità elevata e disagio fisico: il vero problema

Se le temperature non raggiungeranno livelli da allarme rosso, a preoccupare maggiormente sarà l’umidità relativa. In molte delle zone più calde – in particolare nelle valli interne e nelle pianure del Centro-Nord – la presenza di aria particolarmente umida aumenterà la sensazione di afa, con un conseguente disagio fisiologico avvertito dalla popolazione.

Si tratta di un fenomeno ben noto durante le fasi stabili dominate da anticicloni subtropicali: le notti tropicali, in cui le temperature minime restano elevate e l’umidità impedisce al corpo di rinfrescarsi, diventano la vera sfida per la salute pubblica, soprattutto per le fasce più vulnerabili.

Una chiusura coerente con un mese da ricordare

In conclusione, il mese di giugno 2025 chiuderà in perfetta continuità con quanto vissuto finora: stabilità atmosferica, temperature elevate ma senza estremi eccezionali, e un accentuato disagio da calore causato dall’umidità. Il bilancio termico finale – ancora in fase di consolidamento – lo collocherà quasi certamente tra i giugno più caldi degli ultimi decenni.

Non resta che attendere l’inizio di luglio per capire se l’estate 2025 seguirà lo stesso copione o se si apriranno nuove fasi, magari più dinamiche e instabili.

