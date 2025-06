Previsioni Meteo: torna il bel tempo in Calabria e Sicilia dopo una settimana di piogge eccezionali. Temperature in aumento, ma senza eccessi di caldo

MeteoWeb

E’ tornato a splendere il sole in questa prima domenica dell’estate astronomica 2025 all’estremo Sud Italia, in Calabria e Sicilia colpite duramente dal maltempo nei giorni scorsi. Dal punto di vista meteorologico, però, la stagione è già nel vivo anche se questa settimana è stata caratterizzata da piogge eccezionali all’estremo Sud. Una goccia fredda proveniente dall’oceano Atlantico, ha attraversato l’Italia intera e si è poi concentrata proprio al Sud, dove ha determinato forti temporali, trombe d’aria e piogge abbondanti. Un regime pluviometrico anomalo per giugno, soprattutto per la seconda metà di giugno, in queste aree e più consono per i mesi autunnali.

In questo scenario così anomalo, le piogge sono state diffuse ed intense. In Sicilia ha piovuto praticamente ovunque, eccezion fatta per pochissime aree come Catania (ma solo la città, perchè la provincia è finita abbondantemente sott’acqua) e la fascia meridionale tra Gela e Scicli. Nelle zone interne, e anche in alcune aree costiere da Palermo a Taormina, le piogge sono state torrenziali:

Situazione analoga in Calabria: è rimasta a secco praticamente solo la zona di Crotone, e poche altre aree isolate e localizzate. In molte zone interne, specie su Pollino, Sila e Serre, ha piovuto abbondantemente così come nel reggino meridionale, l’area più vicina ai fenomeni estremi che hanno colpito la Sicilia:

Adesso la situazione meteo cambierà drasticamente. Nei prossimi giorni, infatti, continuerà a splendere il sole senza particolari disturbi, anche se ancora oggi e domani ci sarà qualche debole temporale pomeridiano relegato però esclusivamente alle zone interne delle due Regioni. Le temperature rimarranno gradevoli un paio di giorni, ma poi da martedì 24 inizieranno ad aumentare, seppur in modo lento e graduale. Tornerà il caldo, ma senza eccessi: venerdì 27 e sabato 28 giugno saranno le giornate più calde di questa nuova fase, con temperature 3-4°C superiori rispetto alle medie stagionali. Significa che nelle principali città, lungo le coste, come Palermo, Catania, Messina, Reggio Calabria, Crotone, Siracusa, Trapani, le temperature massime non supereranno in ogni caso i +33/+34°C. Farà un po’ più caldo nelle zone interne, da Cosenza a Caltanissetta, con picchi di +36/+37°C. Nulla che non sia normale a fine giugno. Poi, negli ultimi giorni del mese, già a partire da domenica 29, le temperature diminuiranno nuovamente tornando in linea con le medie stagionali. E Luglio dovrebbe iniziare nell’assoluta normalità: caldo, senza eccessi, e senza maltempo rilevante.

