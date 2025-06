Previsioni Meteo, goccia fredda in quota dopo metà giugno: scenario esplosivo

MeteoWeb

Il meteo dei prossimi giorni sarà dominato da un protagonista indiscusso: il caldo africano. L’anticiclone subtropicale, ormai ben strutturato sul bacino del Mediterraneo, continua a spingere aria rovente verso l’Italia, determinando un contesto di stabilità atmosferica diffusa, cieli sereni e temperature ben al di sopra della media stagionale. Questa configurazione corrisponde a un classico blocco atmosferico, in cui il flusso perturbato atlantico viene deviato verso nord, lasciando il nostro Paese in una fase di stasi meteorologica: tanto sole, umidità crescente e totale assenza di piogge su gran parte delle regioni.

Ma il quadro potrebbe mutare radicalmente nella seconda parte del mese.

Il possibile break tra il 15 e il 20 giugno: arriva una goccia fredda in quota?

Gli ultimi aggiornamenti dei modelli numerici introducono un elemento di novità importante. Tra il 18 e il 22 giugno, infatti, si ipotizza l’arrivo sul Mediterraneo centrale di una goccia fredda, ovvero un nucleo d’aria fredda in quota isolato dalla circolazione principale, capace di alterare profondamente l’assetto sinottico attuale.

Se questa dinamica dovesse concretizzarsi, potremmo assistere a un netto cambio di scenario meteo, innescato dal contrasto esplosivo tra l’aria instabile in discesa e la massa d’aria calda e umida già presente sull’Italia. In particolare, a rischio sarebbero le regioni del Centro-Nord, dove le condizioni potrebbero favorire la nascita di temporali intensi, grandinate e persino nubifragi localizzati.

Perché le gocce fredde sono così pericolose

Una goccia fredda è un’anomalia termica in quota, una sorta di “bolla” di aria molto più fredda rispetto alle masse d’aria circostanti. Si tratta di un sistema chiuso che si stacca dalle grandi depressioni atlantiche o scandinave e si muove verso sud in modo spesso poco prevedibile. Quando incontra condizioni favorevoli, come aria calda preesistente e alto tasso di umidità nei bassi strati, può dar luogo a fenomeni violenti in poche ore.

Questo tipo di dinamica è ben noto nella climatologia italiana e spesso ha portato a eventi estremi, come celle temporalesche e precipitazioni intense in breve tempo, con conseguenze anche gravi per il territorio e la popolazione.

Conclusioni: una seconda metà di giugno più dinamica?

Se la prima metà di giugno sarà dominata da caldo, afa e alta pressione, la seconda potrebbe riservare sorprese. Il possibile arrivo di una goccia fredda in quota potrebbe rappresentare il primo vero break temporalesco della stagione estiva, rompendo lo stallo anticiclonico e riportando instabilità atmosferica sul nostro Paese.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: