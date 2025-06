Previsioni Meteo, Goccia fredda dal Nord Europa punta l’Italia: possibile brusco stop all’estate dopo metà giugno

MeteoWeb

L’estate 2025 accelera bruscamente, spingendo la nostra penisola in una fornace africana. Ma all’orizzonte, dopo giorni di afa intensa, i principali modelli meteo, sia l’americano GFS, sia l’europeo ECMWF, iniziano a delineare uno scenario radicalmente diverso: una “goccia fredda” dal Nord Europa pronta a porre fine all’egemonia del caldo subtropicale. Analizziamo la tendenza più probabile per le prossime settimane, tra temperature record e il potenziale ritorno di forte instabilità.

L’Italia sta per affrontare la fase più intensa della prima, significativa ondata di caldo della stagione. Un vasto promontorio anticiclonico di matrice nordafricana si sta consolidando sul Mediterraneo, agendo come un vero e proprio motore di aria rovente proveniente direttamente dal deserto del Sahara algerino. Questo meccanismo, già in atto, è destinato a raggiungere la sua massima espressione nel corso della prossima settimana, che si preannuncia come la più calda di giugno.

Il picco del caldo africano: afa e temperature fino a 38°C

A partire dal weekend, assisteremo a un ulteriore, progressivo aumento delle temperature su tutto il territorio nazionale. Le masse d’aria in arrivo, estremamente calde a tutte le quote, porteranno i termometri a toccare e localmente superare valori di picco di 37-38°C, in particolare nelle aree interne della Sicilia e della Sardegna e sui settori continentali del Sud Italia.

Tuttavia, il vero disagio non sarà causato unicamente dalle temperature massime, ma dall’elevato tasso di umidità. L’aria calda e umida renderà il caldo particolarmente afoso e opprimente, soprattutto nelle grandi aree urbane, lungo le coste e in Pianura Padana. Si tratterà delle prime vere giornate estive in cui il caldo risulterà fastidioso e a tratti insopportabile, con notti tropicali caratterizzate da temperature che faranno fatica a scendere sotto i 22-24°C, alterando la qualità del riposo.

Il colpo di scena dopo il 16 giugno: la “Goccia Fredda” che spezza il caldo

Proprio quando l’anticiclone africano sembrerà inscalfibile, i centri di calcolo intravedono un’inversione di tendenza tanto netta quanto potenzialmente turbolenta. L’ipotesi è quella di un break stagionale tra il 17 e il 20 di giugno.

La dinamica prevista è quella di una “goccia fredda”: un nucleo di aria gelida in quota si staccherebbe dalla circolazione principale del Nord Europa, scivolando verso sud e andando a creare una profonda ferita nel cuore dell’alta pressione. Questo scontro tra masse d’aria dalle caratteristiche diametralmente opposte – l’aria fresca e instabile di origine polare contro quella calda e umida subtropicale – è la ricetta perfetta per un’esplosione di instabilità atmosferica.

Le conseguenze: crollo termico e rischio di violenti temporali

Se questa tendenza dovesse essere confermata, le conseguenze sarebbero immediate e significative. In primo luogo, assisteremmo a un crollo delle temperature anche di 10-15°C in meno di 48 ore su gran parte del Paese, con valori che si riporterebbero rapidamente verso le medie climatiche del periodo, ponendo fine alla morsa dell’afa.

In secondo luogo, l’energia termica accumulata nei giorni precedenti verrebbe liberata sotto forma di fenomeni meteorologici di forte intensità. Si aprirebbe una fase caratterizzata da rovesci diffusi, temporali, nubifragi e locali grandinate di grosse dimensioni. Al momento, la traiettoria esatta di questa saccatura è ancora oggetto di studio, ma è probabile che l’instabilità possa interessare gran parte del territorio nazionale, da Nord a Sud, con un deciso rinforzo della ventilazione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: