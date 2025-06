Previsioni Meteo Lombardia: calo delle temperature all’orizzonte

MeteoWeb

“Persiste un’area anticiclonica sul Mediterraneo con temperature in lieve graduale rialzo oggi e nei prossimi giorni, mentre per gli ultimi giorni della settimana condizioni variabili in montagna dove saranno possibili locali rovesci nelle ore più calde della giornata e più probabili venerdì. Tra domenica e lunedì transito di una saccatura a nord della catena alpina, che potrà favorire della debole instabilità sui rilievi, con possibili precipitazioni sparse e lieve calo delle temperature“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo ovunque sereno, salvo irregolari addensamenti sui rilievi.

Precipitazioni: assenti, sebbene non escluso qualche occasionale ed isolato rovescio sui rilievi nel pomeriggio.

Temperature: minime in rialzo, massime in lieve rialzo. In pianura minime tra 20 e 22 °C, massime tra 31 e 34 °C.

Zero termico: a circa 4300 metri.

Venti: in pianura e in montagna deboli variabili.

