Previsioni Meteo Lombardia: da domenica torna il maltempo

“Oggi e domani un’area anticiclonica con aria calda, che si estende dal Mediterraneo fino alla Scandinavia, garantirà alla Lombardia giornate generalmente soleggiate e calde, con temperature in aumento. Nel pomeriggio annuvolamenti sui rilievi con possibili acquazzoni, anche a carattere temporalesco. Da domenica, una saccatura in avvicinamento da nord ovest, con flusso d’aria meno caldo, porterà tempo più instabile sulla Lombardia fino alla giornata di martedì. Da domenica pomeriggio fino a martedì possibili deboli precipitazioni, anche a carattere temporalesco, a partire dai settori settentrionali, precipitazioni in intensificazione nella giornata di lunedì. Mercoledì, l’allontanamento della struttura depressionaria e l’aumento della pressione, favorirà tempo prevalentemente soleggiato“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta transito di velature al mattino, schiarite dal pomeriggio salvo irregolari addensamenti sui rilievi.

Precipitazioni: nel pomeriggio possibili irregolari rovesci sui rilievi, anche a carattere temporalesco.

Temperature: minime e massime stazionarie o in lieve rialzo. In pianura minime tra 22 e 25 °C, massime tra 32 e 35 °C.

Zero termico: intorno a 4300 metri.

Venti: in pianura e in montagna deboli variabili. Su Alpi e Prealpi localmente raffiche più intense associate ai fenomeni temporaleschi.

