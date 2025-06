Previsioni Meteo Lombardia: domani piogge diffuse in tutta la regione

MeteoWeb

“Il tempo sulla Lombardia sarà caratterizzato da un’alternanza di fasi più o meno stabili a causa della presenza e del successivo cedimento di una struttura di alta pressione a sudovest della regione. Le giornate saranno prevalentemente soleggiate ma i fenomeni precipitativi, anche a carattere temporalesco, saranno sempre possibili. Sabato sarà la giornata più instabile a causa della flessione del geopotenziale che, accompagnato da un nucleo freddo in quota, renderà le condizioni più perturbate con precipitazioni diffuse su tutta la regione. Da domenica però l’allontanamento di questo impulso perturbativo stabilizzerà nuovamente le condizioni che da lunedì, grazie anche alla marcata occidentalizzazione dei flussi in quota, saranno nuovamente stabili in particolare sulla pianura. Sui rilievi resterà sempre la possibilità di fenomeni precipitativi più intensi, grazie anche alla formazione delle brezze nelle giornate più soleggiate che daranno origine a fenomeni convettivi locali“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta nuvolosità irregolare, con aumento diffuso della copertura nel pomeriggio e possibili schiarite serali.

Precipitazioni: a prevalente carattere di rovescio o temporale. Nella notte e fino al mattino di debole intensità sulla pianura centrale e occidentale anche se non esclusi locali temporali, nel pomeriggio a prevalente carattere temporalesco a partire da nord verso sud e in serata fenomeni residui in pianura.

Temperature: in calo. In pianura minime tra 18 e 22 °C, massime tra 30 e 34 °C.

Zero termico: tra 3800 e 4100 metri.

Venti: variabili, in pianura da molto deboli a moderati da est, sui rilievi deboli o molto deboli. Possibile raffiche forti associate ai fenomeni precipitativi.

Altri fenomeni: Disagio di calore in calo, in Valtellina debole e moderato altrove.

