Previsioni Meteo Lombardia: domani temporali su Prealpi e pianura

“Il tempo sulla Lombardia sarà variabile per buona parte della settimana a causa del transito di una saccatura approfondita ad ovest della regione che porta anche aria fredda in quota. Nella giornata di giovedì ci sarà una maggiore instabilità, con probabilità di temporali sulle Prealpi e in pianura. Temperature in aumento fino a domenica. L’avvicinamento di un ulteriore nucleo freddo in media troposfera per il fine settimana, accompagnato da un fronte freddo a quote più basse, porta un crollo delle temperature per la giornata di lunedì“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta in pianura cielo sereno o poco nuvoloso, sui rilievi da poco nuvoloso a molto nuvoloso; nel complesso locali annuvolamenti dovuti alla convezione.

Precipitazioni: nella notte e al mattino piogge deboli locali sui settori nordoccidentali, poi già dal primo pomeriggio piogge a prevalente carattere di rovescio temporalesco sui settori centrali, con particolare interesse nei pressi del Lago di Garda, sul Milanese e sul Varesotto. Probabilità di temporali anche sul Mantovano. Altrove fenomeni precipitativi di minore intensità.

Temperature: minime in lieve calo, massime in lieve aumento. In pianura minime tra 14 e 18 °C, massime tra 26 e 30 °C, ma non esclusi picchi fino a 34 °C.

Zero termico: tra 3300 e 3600 metri.

Venti: generalmente deboli o molto deboli variabili. Locali raffiche più intense diffuse associate ai fenomeni temporaleschi.

