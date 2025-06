Previsioni Meteo Lombardia: domani temporanea instabilità

MeteoWeb

“Continua l’ondata di caldo che interessa la regione grazie alla presenza di un’intensa avvezione di aria calda proveniente da sudovest che non accenna a diminuire, con giornate molto calde e disagio da calore forte. Giovedì l’avvicinamento di una saccatura porta una temporanea instabilità che però rientra subito grazie alla rapida rimonta anticiclonica, che già dalla giornata di venerdì riporta il tempo marcatamente stabile su tutta la Lombardia e temperature in continuo aumento. Lunedì invece il lieve cedimento della struttura anticiclonica lascia spazio ad una maggiore probabilità di precipitazioni a carattere convettivo associate al ciclo diurno di convezione“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta nelle prime ore del mattino cielo sereno o poco nuvoloso, poi graduale aumento della nuvolosità a partire dai settori nord occidentali, in serata prevalentemente sereno con qualche velatura.

Precipitazioni: generalmente assenti ma possibile sviluppo di rovesci o temporali già dalla tarda mattinata ed in particolare sui settori nordorientali, altrove non esclude deboli precipitazioni molto localizzate.

Temperature: in aumento. In pianura minime tra 21 e 25 °C, massime tra 36 e 40 °C.

Zero termico: tra 4300 e 4500 metri, in calo verso sera a 4000 metri.

Venti: in pianura deboli o molto deboli variabili in intensificazione verso il pomeriggio specie sui settori occidentali, sui rilievi deboli a regime di brezza con raffiche forti sui settori nordorientali.

Altri fenomeni: Disagio di calore in lieve calo sui settori nordoccidentali, altrove forte.

