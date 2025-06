Previsioni Meteo Lombardia: domani torna il maltempo, anche in pianura

MeteoWeb

“Il consolidamento di un ampio promontorio che dall’Africa magrebina attraversa il Mediterraneo centroccidentale, giunge fino a sud della Scandinavia, garantisce oggi e domani tempo generalmente stabile e soleggiato sulla Lombardia. Tra mercoledì e giovedì il transito veloce di una saccatura di origine atlantica a nord delle Alpi, causerà una temporanea instabilità, con precipitazioni su Alpi e Prealpi anche a carattere temporalesco, possibilità di isolati rovesci sulla pianura e un locale calo delle temperature. Da venerdì una nuova espansione anticiclonica porterà una marcata stabilizzazione delle condizioni fino almeno a domenica“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo sereno, salvo passaggio di nubi alte.

Precipitazioni: assenti, salvo locali piovaschi nel pomeriggio sulle Prealpi centro orientali.

Temperature: in aumento. In pianura minime intorno tra 22 e 24 °C, massime tra 35 e 38 °C.

Zero termico: tra 4600 e 4800 metri, in lieve calo dal pomeriggio.

Venti: deboli o molto deboli variabili, con locali rinforzi da sud sui settori sudoccidentali nel pomeriggio.

Altri fenomeni: Disagio da calore generalmente forte, moderato in Valtellina.

