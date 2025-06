Previsioni Meteo Lombardia: instabilità pomeridiana sui rilievi nei prossimi giorni

MeteoWeb

Da oggi l’allontanamento di un impulso perturbativo stabilizzerà nuovamente le condizioni che da domani, grazie anche alla marcata occidentalizzazione dei flussi in quota, saranno nuovamente stabili in particolare sulla pianura. Sui rilievi resterà sempre la possibilità di fenomeni precipitativi più intensi, grazie anche alla formazione delle brezze nelle giornate più soleggiate che daranno origine a fenomeni convettivi locali: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo prevalentemente sereno.

Precipitazioni: deboli concentrate nella prima parte della giornata sui settori settentrionali; nel pomeriggio fenomeni precipitativi più contenuti e locali in particolare sulle Prealpi, ma non esclusi altrove.

Temperature: minime in aumento, massime in calo sui settori settentrionali e in aumento in pianura.

Zero termico: tra 4200 e 4400 metri, in rialzo verso sera.

Venti: deboli o molto deboli fino al mattino, poi in rinforzo da sudovest sulla pianura occidentale e in rotazione da ovest sulla restante pianura. Sui rilievi deboli variabili e in attenuazione nel pomeriggio.

