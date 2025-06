Previsioni Meteo Lombardia: instabilità per tutta la settimana

MeteoWeb

“L’approfondimento di una vasta area depressionaria a ovest della Lombardia veicola correnti umide verso la regione che portano instabilità per tutta la settimana. La nuvolosità sarà fortemente variabile e le precipitazioni saranno locali e brevi, ma potranno anche essere di forte intensità a carattere di temporali specie nella giornata di giovedì. Con il fine settimana ci sarà l’ulteriore avvicinamento di una saccatura con aria più fredda in quota che però resta confinata sull’Europa centrale e i cui effetti non condizionano eccessivamente il tempo che si manterrà in prevalenza stabile“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta irregolarmente nuvoloso; in serata cielo sereno in pianura.

Precipitazioni: deboli o molto deboli, localmente moderate a carattere di rovescio o piovasco, insistenti sui rilievi alpini e prealpini.

Temperature: minime in aumento, massime stazionarie. In pianura minime tra 14 e 19 °C, massime tra 24 e 30 °C.

Zero termico: tra 3400 e 3700 metri, in calo sui settori settentrionali dal pomeriggio.

Venti: in pianura deboli o molto deboli, più intensi nel pomeriggio da est con flessione verso il Lario; in montagna da deboli a moderati con locali raffiche anche forti o molto forti.

