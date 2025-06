Previsioni Meteo Lombardia: isolati piovaschi sui rilievi

MeteoWeb

“Sulla Lombardia condizioni meteorologiche influenzate da un anticiclone che gradualmente si estenderà da sudovest sull’Europa centrale. Questa situazione causa giornate generalmente asciutte con molto spazio per il sole e locali annuvolamenti soprattutto sui rilievi dove non si escludono isolati piovaschi. Lunedì il vento da est attenuerà il disagio del caldo ma poi si prevedono temperature via via più elevate con, soprattutto dal mercoledì, possibilità di valori intorno a 35 °C in pianura, almeno fino a sabato“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta nella notte e al mattino cielo nuvoloso sui settori nordoccidentali. Dal pomeriggio cielo sereno o poco nuvoloso con annuvolamenti in montagna.

Precipitazioni: Assenti, non si escludono isolati piovaschi in montagna.

Temperature: minime e massime stazionarie o in lieve aumento. In pianura minime tra 15 e 20 °C, massime tra 28 e 33 °C.

Zero termico: tra 3700 e 4200 metri.

Venti: in pianura deboli da est; in montagna deboli o molto deboli di direzione variabile, nelle valli a regime di brezza.

