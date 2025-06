Previsioni Meteo Lombardia: “nel pomeriggio rovesci o locali temporali”

MeteoWeb

Dal pomeriggio “il progressivo approfondimento di un’area depressionaria atlantica attiverà un flusso umido sudoccidentale, con associati rovesci o locali temporali sui rilievi. Per inizio della prossima settimana intensificazione dell’instabilità, con precipitazioni diffuse sulla fascia alpina e prealpina, poco interessata la fascia di pianura e Appennino e lieve flessione delle massime di temperatura“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta nella notte aumento della nuvolosità sui rilievi, in estensione al mattino anche alla fascia pedemontana e nel pomeriggio anche alla pianura ad esclusione dei settori più orientali.

Precipitazioni: nella notte deboli a tratti moderate sul nordovest, in intensificazione moderate anche a carattere di rovescio e temporale nella seconda parte della giornata su tutta la fascia alpina e prealpina, non escluse deboli sui settori di alta pianura.

Temperature: minime in lieve calo, massime in calo. In pianura minime intorno a 18 °C, massime intorno a 25 °C o a valori superiori sulla bassa pianura orientale.

Zero termico: a circa 3700 metri, in lieve calo in serata sui rilievi alpini di confine.

Venti: deboli variabili tra notte e mattino, nel pomeriggio in rinforzo da sud sui settori alpini e Appennino, altrove deboli.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.