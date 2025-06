Previsioni Meteo Lombardia: oggi rovesci e temporali

MeteoWeb

“Un’ondata di calore sta interessando la Lombardia con giornate generalmente molto calde e disagio da calore forte. Oggi, giovedì, l’avvicinamento di una saccatura porta una temporanea instabilità che però si attenua subito grazie alla rapida rimonta anticiclonica, che già dalla giornata di venerdì riporta il tempo stabile su tutta la regione e temperature in continuo aumento. All’inizio della prossima settimana invece il lieve cedimento della struttura anticiclonica lascia spazio ad una maggiore variabilità con probabilità di precipitazioni a carattere convettivo anche in pianura. Le temperature rimangono alte o molto alte, con punte in pianura fino a 35 gradi o più, con moderato o forte disagio da calore“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Oggi nuvolosità irregolare; sui settori nordoccidentali molto nuvoloso a tratti, altrove sereno con locali annuvolamenti.

Precipitazioni: locali a carattere di rovescio o temporale in particolare sui settori settentrionali, altrove molto localizzate.

Temperature: massime in pianura tra 35 e 40 °C.

Zero termico: tra 4000 e 4500 metri.

Venti: in pianura deboli o molto deboli variabili in intensificazione specie sui settori occidentali. Su Prealpi e Alpi da sud in rotazione da nord, con forti raffiche sulle creste.

Altri fenomeni: Disagio da calore in lieve calo sui settori nordoccidentali, altrove forte. Sul mantovano orientale localmente molto forte.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in lieve calo. In pianura minime tra 18 e 23°C, massime tra 34 e 39 °C.

Zero termico: da 4000 metri della notte in rialzo tutto il giorno fino a 4800 metri.

Venti: in pianura deboli o molto deboli di direzione variabile; in montagna generalmente deboli a regime di brezza nelle valli, sulle creste alpine inizialmente moderate da nord.

Altri fenomeni: Disagio da calore forte su buona parte della regione, sui settori settentrionali generalmente moderato.

