Previsioni Meteo Lombardia: la prossima settimana cambia tutto

“Sulla Lombardia tempo stabile con giornate prevalentemente soleggiate, calde e asciutte. Oggi, venerdì, disagio da calore temporaneamente in lieve calo sui settori settentrionali. Nel fine settimana temperature in aumento con forte disagio da calore su tutta la regione. All’inizio della prossima settimana le condizioni meteorologiche inizieranno a cambiare per una perturbazione Nord Atlantica che si avvinca da nordovest. Martedì possibilità di precipitazioni sparse con leggero calo delle temperature, anche in pianura“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo generalmente sereno su tutta regione con locali annuvolamenti pomeridiani su Alpi e Prealpi centrali e orientali.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in generale in lieve aumento. In pianura minime tra 19 e 24 °C, massime tra 34 e 39 °C.

Zero termico: tra 4700 e 5200 metri.

Venti: in pianura prevalentemente deboli da sudest; in montagna generalmente deboli variabili, sulle creste alpine moderati da nord nel pomeriggio.

Altri fenomeni: Disagio da calore forte su buona parte della regione, sui settori più settentrionali generalmente moderato.

