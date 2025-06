Previsioni Meteo Lombardia: rapida perturbazione atlantica all’orizzonte

MeteoWeb

“Tempo prevalentemente stabile e asciutto sulla Lombardia. Via via più spazio per il sole e temperature più elevate. Annuvolamenti a tratti soprattutto su Alpi e Prealpi dove non si escludono locali piovaschi. Domenica inizialmente nuvolosità irregolare con possibili piogge per una rapida perturbazione atlantica, ma dal pomeriggio cielo sereno o poco nuvoloso di nuovo. Nella parte centrale della settimana prossima sono previste condizioni ancora più stabili e calde, temperature massime in aumento con punte prossime ai 35°C“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo sereno o poco nuvoloso sui settori meridionali, su quelli settentrionali prevalentemente nuvoloso con ampie schiarite dal pomeriggio.

Precipitazioni: assenti, salvo brevi e locali piovaschi su Alpi e Prealpi, deboli o molto deboli; in serata possibilità di fenomeni più intensi sulle Alpi.

Temperature: in generale lieve aumento. In pianura minime tra 15 e 20°C, massime tra 29 e 34°C.

Zero termico: tra 3500 e 4000 metri.

Venti: sull’Alta Pianura molto deboli di direzione variabile. Altrove deboli meridionali con locali rinforzi soprattutto dal pomeriggio.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.