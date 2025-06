Previsioni Meteo Lombardia: rovesci e temporali, temperature in calo

MeteoWeb

“In Lombardia un paio di giorni con tempo variabile per un centro di bassa pressione che si sviluppa sul nord Italia. Lunedì rovesci o temporali sparsi sulla regione, temperature e disagio da calore in calo. Da mercoledì tempo più stabile per un promontorio di alta pressione sull’Europa centro-occidentale, con molte spazio per il sole e solo isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature massime in aumento con possibilità di raggiungere i 35 gradi localmente verso il fine settimana“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta nella notte aumento della nuvolosità a partire da nord-est fino a cielo generalmente nuvoloso. Nel pomeriggio ampie schiarite e in serata cielo in prevalenza sereno.

Precipitazioni: in generale assenti. Non si escludono isolati piovaschi.

Temperature: minime e massime generalmente in calo. In pianura minime tra 16 e 19 °C, massime tra 26 e 31 °C.

Zero termico: nella notte tra 3200 e 3700 metri. Dal mattino in rialzo da nord-ovest fino a 4300 metri.

Venti: generalmente deboli di direzione variabile. Sul pavese in rinforzo da sud-est. In montagna a regime di brezza nelle valli.

