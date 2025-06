Previsioni Meteo Lombardia: temporali e temperature in calo, ecco dove

MeteoWeb

“Il tempo sulla Lombardia continua ad essere stabile grazie alla permanenza di un anticiclone subtropicale, con giornate che saranno soleggiate e temperature ben sopra la media stagionale. Le condizioni di convezione molto intensa, specie durante le ore diurne, daranno spazio alla possibilità di fenomeni temporaleschi durante tutte le giornate. Con l’avvicinarsi del fine settimana invece si prevede un cedimento della struttura anticiclonica che porterà ad un aumento dell’instabilità e temperature massime in calo“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Oggi da poco nuvoloso a molto nuvoloso specie sui rilievi, in pianura locali schiarite.

Precipitazioni: a prevalente carattere di rovescio o temporale sui settori alpini e prealpini centrali ed orientali e sulla pianura orientale, ma non esclusi altrove.

Temperature: massime in pianura comprese tra 35 e 40 °C.

Zero termico: tra 4500 e 4700 metri, in calo verso sera a 4200 metri.

Venti: deboli o moderati da nord sulla pianura occidentale e da est sulla restante pianura fino al pomeriggio, poi rotazione dei flussi e venti prevalentemente occidentali sulla pianura centrale; sui rilievi a prevalente regime di brezza con locali raffiche più intense associate ai fenomeni temporaleschi.

Altri fenomeni: Disagio da calore ovunque forte.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta nuvolosità fortemente variabile, in pianura da sereno a nuvoloso mentre sui rilievi la copertura nuvolosa sarà maggiore.

Precipitazioni: a carattere temporalesco su Alpi e Prealpi già dalla tarda mattinata, poi possibilità di estensione dei fenomeni a tutta la regione fino a sera.

Temperature: in calo. In pianura minime tra 20 e 25 °C °C, massime tra 35 e 38 °C.

Zero termico: tra 4200 e 4400 metri, in calo fino a 4000 metri e localmente anche 3900 metri.

Venti: in pianura prevalentemente deboli da est, in montagna deboli variabili. Rinforzi di vento associati ai fenomeni temporaleschi con raffiche anche molto forti.

Altri fenomeni: Disagio da calore in lieve calo sui settori settentrionali, altrove forte.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.