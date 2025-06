Previsioni Meteo, svolta shock: dal 6 luglio brusco stop all’estate a suon di temporali

MeteoWeb

Il dominio incontrastato del caldo sull’Italia sembra destinato a subire una battuta d’arresto nei prossimi giorni. Dopo settimane segnate da temperature roventi e notti tropicali, i modelli previsionali iniziano a delineare un cambiamento significativo, soprattutto a partire dal Nord. Una graduale attenuazione della canicola è attesa già dalla prima settimana di luglio, aprendo la porta a temporali diffusi e al tanto atteso arrivo del Maestrale, pronto a portare sollievo anche alle regioni centrali.

La data da segnare sul calendario è quella di domenica 6 luglio, giorno in cui si prevede il primo vero ricambio d’aria, ma i segnali di cambiamento si avvertiranno già prima. In particolare, tra la notte di lunedì 30 giugno e martedì 1° luglio, un iniziale cedimento della struttura anticiclonica permetterà infiltrazioni di aria più fresca proveniente dai valichi alpini. Questo innescherà i primi temporali sparsi al Nord, accompagnati da colpi di vento e locali grandinate.

Nonostante questi episodi, la massa d’aria calda continuerà a dominare gran parte della Penisola, mantenendo condizioni di caldo intenso soprattutto al Centro-Sud. Infatti, nella prima parte della settimana, il resto d’Italia resterà in prevalenza stabile e soleggiato, senza fenomeni significativi.

Il ruolo chiave delle Alpi e dell’Appennino

Nei giorni successivi, la variabilità atmosferica si concentrerà principalmente sulle Alpi e, in misura minore, lungo la dorsale appenninica settentrionale e centrale. Qui potranno formarsi temporali di calore, localizzati e di breve durata, tipici dei pomeriggi estivi. Questi fenomeni, pur non riuscendo a intaccare la bolla di caldo, rappresentano il segnale di un’atmosfera che inizia a diventare meno stabile.

Il vero cambio di marcia, però, è atteso a partire da venerdì 4 luglio, quando una saccatura più decisa proveniente dalla Francia si avvicinerà al Nord Italia. Questo impulso perturbato determinerà un aumento dell’instabilità, favorendo la formazione di temporali più organizzati e intensi. Le aree più esposte saranno inizialmente le Alpi, ma già nella serata di sabato 5 luglio i fenomeni potranno propagarsi verso la Valpadana e interessare persino la Liguria.

Maestrale: il grande protagonista del rinfresco

Dietro questo fronte temporalesco arriverà il tanto atteso Maestrale, vento secco e fresco che spesso segna la fine delle grandi ondate di caldo. La sua irruzione spazzerà via la calura non solo dal Nord, ma anche dalle regioni centrali. Si prevede un calo delle temperature significativo, con valori al suolo in diminuzione di almeno 7-8°C rispetto ai giorni precedenti. In quota, la differenza potrà raggiungere anche i 10°C, un cambiamento deciso che darà un forte senso di sollievo, soprattutto nelle aree interne e sulle città più calde.

Il Maestrale contribuirà anche a migliorare la qualità dell’aria, riducendo l’umidità e favorendo condizioni più vivibili. Per chi ha sofferto l’afa opprimente, si tratterà di una vera e propria “boccata d’ossigeno”, soprattutto durante le ore notturne, quando si potrà finalmente tornare a dormire con maggiore comfort.

L’instabilità potrebbe continuare

Secondo gli ultimi aggiornamenti, l’alta pressione non riuscirà a riprendere subito il controllo totale della situazione nel bacino del Mediterraneo. Nei giorni successivi al passaggio della saccatura e del Maestrale, infatti, potrebbero giungere nuovi impulsi instabili dall’Atlantico, capaci di portare ulteriori episodi di instabilità anche sulle regioni meridionali.

Questo scenario potrebbe tradursi in un’estate dal profilo meno statico e prevedibile rispetto alle settimane precedenti, con fasi di caldo intenso alternate a brevi ma incisivi break temporaleschi. Per le regioni meridionali, da sempre più esposte al dominio dell’anticiclone africano, ciò potrebbe significare qualche giornata di fresco in più e qualche temporale localizzato, soprattutto lungo l’Appennino.

Una tregua tanto attesa

In conclusione, la prima settimana di luglio potrebbe rappresentare una vera svolta per milioni di italiani stremati dal caldo. Dopo il picco atteso nel weekend di fine giugno, il graduale arrivo dei temporali e del Maestrale segnerà un cambiamento importante, in grado di riportare condizioni più gradevoli, almeno per qualche giorno.

È importante ricordare che, nonostante la graduale attenuazione del caldo, la stagione estiva è ancora lunga e le rimonte dell’anticiclone africano non sono certo da escludere. Tuttavia, la prossima settimana offrirà un’occasione preziosa per rifiatare, approfittando di temperature più accettabili e di un’atmosfera meno opprimente.

