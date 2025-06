Previsioni Meteo Veneto: cielo sereno salvo addensamenti pomeridiani

MeteoWeb

“Si afferma da sud-ovest un promontorio anticiclonico, che porta sulla nostra regione una prevalenza di cielo sereno salvo qualche addensamento pomeridiano sulle zone montane, con graduale contenuto aumento delle temperature“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo generalmente sereno, a parte qualche possibile cumulo in prossimità dei rilievi; precipitazioni assenti, salvo al più occasionali piovaschi in montagna; un po’ di vento dai quadranti orientali, specie lungo la costa; temperature diurne in contenuto aumento rispetto a lunedì.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani è atteso cielo sereno, o poco nuvoloso per qualche modesto addensamento più probabile nel pomeriggio sui rilievi.

Precipitazioni: Assenti, salvo al più occasionali piovaschi in montagna nelle ore pomeridiane.

Temperature: Prevale un contenuto aumento, a parte qualche locale lieve controtendenza un po’ più probabile riguardo alle minime sulla bassa pianura.

Venti: In quota deboli o a tratti almeno localmente moderati, perlopiù da nord-ovest; sulle zone costiere, inizialmente moderati da nord-est e poi deboli dai quadranti meridionali; altrove deboli di direzione variabile, con delle brezze nelle valli.

Mare: In prevalenza quasi calmo.

Giovedì 12 cielo in genere sereno o poco nuvoloso, a parte qualche moderato addensamento dalle ore centrali sulle zone montane.

Precipitazioni: Assenti, salvo possibili locali piovaschi sulle zone montane dalle ore centrali.

Temperature: Minime in contenuto aumento, massime senza notevoli variazioni.

Venti: In quota a tratti deboli e a tratti moderati, inizialmente dai quadranti occidentali e poi da quelli settentrionali; nelle valli e sull’alta pianura, perlopiù deboli con direzione variabile; altrove in genere dai quadranti orientali, in alcune fasi deboli e in altre almeno localmente moderati.

Mare: In prevalenza poco mosso, temporaneamente anche mosso in mattinata.

Venerdì 13 cielo da sereno a poco nuvoloso in pianura e parzialmente nuvoloso in montagna, ove nelle ore pomeridiane non si esclude qualche occasionale piovasco; per le temperature minime, attese contenute variazioni di carattere locale tra cui prevalgono aumenti sulle zone centro-occidentali; temperature massime in discreto aumento, specie sull’entroterra.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, sabato 14 atteso cielo da sereno a poco nuvoloso in pianura e parzialmente nuvoloso in montagna, ove da metà giornata sono possibili locali piovaschi o rovesci anche temporaleschi; riguardo alle temperature, contenute variazioni di carattere locale tra cui prevalgono leggeri aumenti.

