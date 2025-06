Previsioni Meteo Veneto: domani instabilità con rovesci e temporali sparsi

MeteoWeb

“Mercoledì una depressione sulla Francia convoglia aria umida da sud-ovest che determina un po’ di nuvolosità sulla regione, associata a qualche precipitazione sulle zone montane. Giovedì la depressione giungerà sul nord Italia determinando una fase di instabilità con rovesci e temporali sparsi, in esaurimento in giornata. Seguiranno condizioni di variabilità in montagna per la permanenza di un flusso umido in quota dai quadranti occidentali, più stabile e soleggiato in pianura. Domenica una nuova depressione, più profonda della precedente, transiterà nella seconda parte della giornata, determinando precipitazioni, specie sulle zone centro-settentrionali“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi nuvolosità irregolare alternata a schiarite anche ampie. Saranno probabili rovesci e locali temporali sulle zone montane, specie sulle Prealpi; possibile locale fenomeno anche sulla Pedemontana. Temperature massime senza notevoli variazioni. Venti in quota tesi da sud-ovest; in pianura venti deboli, a tratti moderati da nord-est nell’entroterra e da sud-est sulla costa.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani sono attese inizialmente nubi irregolari sui settori occidentali, con ampi tratti soleggiati altrove. In seguito tendenza ad aumento della nuvolosità irregolare sulle zone interne, mentre su costa e zone limitrofe cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: Nel corso della mattinata aumenterà la probabilità di precipitazioni dapprima sparse, poi più frequenti e diffuse sui settori centro-occidentali e sulle zone montane e pedemontane. Saranno probabili rovesci e temporali, localmente anche intensi (forti rovesci, raffiche di vento, locali grandinate). Costa e pianura limitrofa potranno essere interessate solo parzialmente da qualche sporadico fenomeno in serata. Precipitazioni in esaurimento entro fine giornata.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni. Massime in lieve calo su zone montane e interne della pianura, stazionarie su costa ed aree limitrofe.

Venti: In pianura variabili, deboli a tratti moderati. In quota da forti a moderati da sud-ovest.

Mare: Da calmo a Poco mosso.

Venerdì 6 variabilità su zone montane e pedemontane con nubi irregolari, altrove sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: Dalle ore centrali aumenterà la probabilità di qualche debole precipitazione sporadica su zone montane, pedemontane e localmente sull’alta pianura, in esaurimento entro fine giornata.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni, massime stazionarie o in locale aumento.

Venti: In pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa. In quota moderati da sud-ovest.

Mare: Da calmo a Poco mosso.

Sabato 7 in pianura in prevalenza soleggiato, sulle zone montane nubi irregolari alternate a schiarite, con possibili precipitazioni sparse. Temperature minime in aumento; massime in aumento in pianura, stazionarie sulle zone montane. In quota venti moderati da sud-ovest, in pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, domenica 8 su zone montane e pedemontane instabile, con nubi irregolari; sulle zone interne della pianura si alterneranno annuvolamenti e schiarite, altrove in prevalenza soleggiato, con annuvolamenti dal tardo pomeriggio. Saranno probabili precipitazioni sparse, con rovesci e temporali, in possibile trascinamento verso sera su parte della pianura. Temperature minime stazionarie in pianura, in calo in montagna; massime in calo in quota, in aumento in pianura. Venti in quota moderati/tesi da sud-ovest, in rotazione da nord-ovest alla sera; in pianura variabili con rinforzi sulla costa in serata da nord-est.

