Previsioni Meteo Veneto: da domani instabilità in montagna

Domenica 22 giugno, pressione in aumento con tempo in prevalenza stabile in Veneto. Lunedì 23, una saccatura atlantica sfiorerà le zone montane, accentuando l’instabilità termo-convettiva nelle ore pomeridiane, seguirà un nuovo rinforzo della pressione martedì. Mercoledì 25 cominceranno ad affluire correnti umide da ovest/sud-ovest associate ad una nuova saccatura atlantica in avvicinamento dalla Francia che determineranno instabilità in montagna nel pomeriggio. Giovedì il passaggio della saccatura sul Nord Italia determinerà una fase di tempo instabile, con rovesci e temporali dapprima in montagna, poi anche in pianura in serata. Le temperature massime, dopo un temporaneo calo sabato, ricominceranno a salire da domenica, portandosi progressivamente su valori ben superiori alla media del periodo. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Domenica 22

Ben soleggiato, salvo sviluppo di modeste nubi cumuliformi sulle zone montane nel pomeriggio, con possibili locali rovesci od occasionali temporali associati. Temperature massime in aumento. Venti in quota deboli settentrionali; altrove variabili con brezze lungo la costa.

Lunedì 23

Cielo: Cielo sereno o poco nuvoloso per qualche velatura, con aumento della nuvolosità cumuliforme nel pomeriggio sulle zone montane.

Precipitazioni: Nel pomeriggio saranno probabili locali rovesci e temporali su zone montane e pedemontane, dove non si escludono locali fenomeni intensi; possibile trascinamento o sviluppo di locali fenomeni anche sulle zone più interne della pianura nel tardo pomeriggio.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni, massime in aumento, con valori ben superiori alla media del periodo.

Venti: In quota da deboli a moderati dai quadranti occidentali. In pianura in prevalenza da ovest sulle zone interne e da sud-est altrove, con rinforzi moderati, a tratti tesi sulla costa nel pomeriggio/sera.

Mare: Calmo o poco mosso nel pomeriggio.

Martedì 24

Cielo: Cielo sereno o poco nuvoloso, con sviluppo di annuvolamenti cumuliformi al pomeriggio in montagna.

Precipitazioni: Nel pomeriggio non è esclusa la possibilità di qualche temporale, specie sulle Dolomiti.

Temperature: Minime in aumento, massime senza notevoli variazioni.

Venti: In pianura in prevalenza deboli, a tratti moderati, dai quadranti orientali, con brezze sulla costa. In quota deboli/moderati dai quadranti occidentali.

Mare: Calmo o al più poco mosso.

Mercoledì 25

In pianura sereno o poco nuvoloso, con possibili nubi basse al primo mattino in successivo dissolvimento. In montagna e sulla Pedemontana da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso, specie nella seconda parte della giornata, quando saranno probabili locali rovesci e temporali. Temperature minime in ulteriore aumento, massime stazionarie o in locale aumento. In quota rinforzo dei venti da sud-ovest verso fine giornata; in pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa.

Giovedì 26

Nubi irregolari già nel corso della mattinata sulle zone montane, altrove in prevalenza sereno. Nel pomeriggio ulteriore sviluppo di nubi cumuliformi sulle zone montane e pedemontane, in pianura sereno o poco nuvoloso con nubi crescenti dalla serata. A partire dalle ore centrali aumento dell’instabilità a partire dalla montagna, con probabili rovesci e temporali da locali a sparsi nella seconda parte della giornata; dal tardo pomeriggio/sera probabili fenomeni convettivi anche su Pedemontana e alta pianura. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime stazionarie. Venti in pianura deboli variabili, con locali rinforzi sulla costa; in quota tesi da sud-ovest.

