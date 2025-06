Previsioni Meteo Veneto: giornate soleggiate e stabili, salvo domani e lunedì

MeteoWeb

“Si sta affermando sulla regione l’influenza di un promontorio anticiclonico in espansione dal Mediterraneo occidentale, che porterà giornate in prevalenza stabili e soleggiate. Un paio di eccezioni potranno verificarsi sabato e lunedì. Sabato un impulso a modesta curvatura ciclonica in discesa da nord-ovest porterà della variabilità e soprattutto in montagna qualche tratto di instabilità. Lunedì una saccatura atlantica sfiorerà le zone montane accentuando l’instabilità termoconvettiva nelle ore pomeridiane. Le temperature massime, dopo un temporaneo calo sabato, ricominceranno a salire da domenica“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo poco o parzialmente nuvoloso, con maggiori addensamenti nel corso del pomeriggio soprattutto in montagna, dove non è escluso qualche rovescio o locale temporale. Temperature massime senza notevoli variazioni o in locale diminuzione. Venti in quota deboli/moderati da nord-ovest; in pianura, inizialmente da nord-est o da est deboli o moderati, specie in prossimità della costa, in attenuazione nel corso del pomeriggio.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani attesi annuvolamenti irregolari, più frequenti in montagna e sulla pianura interna, alternati a spazi di cielo sereno, più ampi e significativi verso la costa specie nella prima metà della giornata.

Precipitazioni: Nel pomeriggio/sera probabilità bassa (5-25%) di locali rovesci o temporali dapprima in montagna, in seguito sulla pedemontana e sulla pianura occidentale; per il resto fenomeni assenti.

Temperature: Minime stazionarie o in locale lieve variazione; massime in lieve calo.

Venti: In quota deboli o moderati in prevalenza da nord-ovest; nelle valli variabili. In pianura fino alle ore centrali moderati dai settori orientali; dal pomeriggio in attenuazione fino a deboli variabili.

Mare: Da poco mosso a quasi calmo.

Domenica 22 serena giornata estiva con possibili innocui cumuli al pomeriggio in prossimità dei rilievi. Solo nelle primissime ore possibile residua variabilità sulla pianura sud-occidentale.

Precipitazioni: Assenti, salvo bassa probabilità di residui fenomeni a sud-ovest nelle primissime ore.

Temperature: Minime in lieve diminuzione, massime in ripresa.

Venti: In quota deboli settentrionali; altrove variabili con brezze lungo la costa e nelle valli.

Mare: Calmo o quasi calmo.

Lunedì 23 cielo sereno o poco nuvoloso per qualche velatura, con aumento della nuvolosità nel pomeriggio sulle zone montane, dove saranno possibili rovesci o temporali sparsi. Temperature in prevalente aumento.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, martedì 24 cielo sereno o poco nuvoloso per nuvolosità medio-bassa al mattino, con maggiori addensamenti al pomeriggio in montagna, dove non è escluso qualche temporale, specie sulle Dolomiti. Temperature in rialzo nei valori minimi.

