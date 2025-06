Previsioni Meteo Veneto: graduale rialzo termico

MeteoWeb

“Lunedì, correnti nord-orientali porteranno masse d’aria asciutta e relativamente fresca. In seguito, la progressiva espansione verso est del promontorio anticiclonico dal Mediterraneo occidentale porterà sulla regione giornate estive con cieli in prevalenza sereni e un graduale rialzo termico“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi tempo stabile e soleggiato, salvo residui annuvolamenti sulla pianura meridionale e modesti cumuli pomeridiani su zone montane e pedemontane. Temperature diurne in contenuto calo in pianura, tendenti al rialzo sulle zone montane. Venti in quota deboli/moderati occidentali; in pianura da nord-est, moderati, anche tesi specie lungo la costa.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani è attesa aria tersa e cielo in prevalenza sereno, salvo possibili cumuli pomeridiani in prossimità dei rilievi e qualche nube alta verso sera.

Precipitazioni: Assenti, salvo probabilità bassa (5-25%) di isolati rovesci occasionalmente temporaleschi, nel pomeriggio sulle Dolomiti.

Temperature: Minime in leggero o contenuto calo in pianura, in rialzo in montagna; massime in contenuto aumento.

Venti: In quota inizialmente da sud-ovest in rotazione fino a disporsi da nord-ovest deboli o moderati; nelle valli variabili, a prevalente regime di brezza. In pianura da nord-est, inizialmente deboli sull’entroterra, moderati in prossimità della costa; dalle ore centrali variabili, con brezze sul litorale.

Mare: Inizialmente mosso, poi in attenuazione fino a poco mosso.

Mercoledì 11 cielo sereno o poco nuvoloso per qualche nube alta e per modesti cumuli pomeridiani sulle zone montane.

Precipitazioni: Assenti, a parte una bassa (5-25%) probabilità di occasionali piovaschi in montagna.

Temperature: In aumento.

Venti: In quota deboli/moderati da nord-ovest; altrove variabili, con brezze lungo la costa, nelle valli e sulla fascia pedemontana.

Mare: Poco mosso o quasi calmo.

Giovedì 12 tempo stabile e ben soleggiato, salvo modesta attività cumuliforme pomeridiana sui rilievi. Temperature minime in ulteriore rialzo, massime pressoché stazionarie.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, venerdì 13 atteso cielo sereno o poco nuvoloso per nubi alte e per qualche cumulo pomeridiano sulle zone montane. Temperature in leggero o contenuto aumento.

