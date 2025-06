Previsioni Meteo Veneto: instabilità in montagna

MeteoWeb

“Un vasto promontorio anticiclonico si estende progressivamente sul Mediterraneo occidentale allontanando definitivamente verso il sud Italia il minimo depressionario responsabile del tempo instabile di inizio settimana. La parte più orientale del promontorio sarà interessata tra venerdì e sabato da infiltrazioni in quota di aria più fresca provenienti da una circolazione ciclonica sull’Europa orientale, che determinerà dell’instabilità in montagna con qualche rovescio o temporale. Domenica rinforzo del promontorio con temperature massime in lieve aumento“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi tempo stabile con cielo sereno o al più poco nuvoloso per passaggi di velature. Temperature massime in lieve aumento. Venti deboli variabili in pianura, moderati da nord in quota.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani atteso tempo stabile con cielo in prevalenza sereno in pianura, sviluppo di annuvolamenti cumuliformi nel pomeriggio sulle zone montane.

Precipitazioni: Generalmente assenti o al più a carattere locale sulle zone montane nel pomeriggio.

Temperature: Minime in aumento sulle zone montane, stazionarie in pianura; massime in lieve aumento e un po’ superiori alla media del periodo.

Venti: In pianura deboli variabili con brezze sulla costa. In quota venti deboli/moderati settentrionali.

Mare: Calmo

Venerdì 20 cielo sereno o poco nuvoloso per passaggi di nubi alte al primo mattino e verso sera. Sulle zone montane sviluppo di annuvolamenti cumuliformi dal pomeriggio.

Precipitazioni: Sulle zone montane sarà probabile qualche locale rovescio o temporale dal pomeriggio.

Temperature: Minime in aumento; massime in flessione sulle zone montane, in pianura stazionarie o localmente in lieve calo.

Venti: In pianura al mattino moderati dai quadranti orientali, in attenuazione nel pomeriggio. In quota moderati dai quadranti settentrionali.

Mare: Calmo o poco mosso.

Sabato 21 in prevalenza sereno o poco nuvoloso in pianura, con qualche annuvolamento sulle zone interne durante le ore centrali. In montagna annuvolamenti irregolari, a tratti consistenti, alternati a schiarite, con probabili precipitazioni già dal mattino a carattere sparso, in esaurimento nel corso del tardo pomeriggio/sera. Temperature minime stazionarie in pianura, in calo in montagna; massime in ulteriore calo. Venti in quota moderati da nord, in pianura al mattino Bora moderata, a tratti anche tesa sulla costa, in generale attenuazione nel pomeriggio.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, domenica 22 attesa residua nuvolosità al mattino sulle zone montane in successiva attenuazione con cielo sereno o poco nuvoloso. Altrove in prevalenza sereno o poco nuvoloso per passaggi di velature nelle prime ore. Precipitazioni generalmente assenti anche se non si esclude del tutto qualche locale fenomeno in montagna durante le ore centrali. Temperature minime in lieve calo, massime in ripresa.

