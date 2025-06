Previsioni Meteo Veneto: maltempo dal pomeriggio, dalla montagna alla pianura

MeteoWeb

“Dal pomeriggio di giovedì 26 instabilità in aumento a partire dalle zone montane, in successiva estensione ad alcune zone della pianura; saranno probabili fino alle prime ore di venerdì 27 rovesci e temporali sparsi con possibili fenomeni anche di forte intensità (forti rovesci, forti raffiche di vento, locali grandinate)“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “La caratteristica del periodo è un’alta pressione con aria calda protesa da sud-ovest verso l’Europa, che insiste a parte un relativa interruzione attesa per giovedì sera, per la fugace incursione dall’Atlantico di una saccatura con aria appena più fresca in quota; nel complesso sul Veneto sono previste giornate di temperature sopra la norma con molti spazi di sereno, a fronte di temporanee fasi nuvolose e qualche precipitazione localmente anche intensa più che altro giovedì dal pomeriggio in poi sulle zone interne“.

Oggi cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, ma con alcuni modesti addensamenti a tratti; precipitazioni assenti, salvo al più qualche piovasco o isolato rovescio anche temporalesco in montagna; per le temperature, prevale un contenuto aumento rispetto a martedì.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani attesa un po’ di variabilità, con spazi di sereno anche ampi specie fino al mattino e per il resto nuvolosità irregolare in aumento a partire dalle zone interne.

Precipitazioni: Probabili un po’ di precipitazioni da locali a sparse, con rovesci e temporali, soprattutto su zone montane ed entroterra pianeggiante nord-orientale nelle ore pomeridiane; non si esclude qualche locale fenomeno intenso (forti rovesci, raffiche, grandine).

Temperature: Minime localmente stazionarie e per il resto un po’ in aumento, soprattutto sulle zone montane; massime in lieve aumento sulla bassa pianura, in leggero calo ad alta quota e senza notevoli variazioni altrove.

Venti: In quota inizialmente da deboli a moderati perlopiù sud-occidentali, poi da moderati a tesi di Libeccio, alla sera moderati dai quadranti occidentali; altrove in prevalenza deboli con direzione variabile, a parte una prevalenza dai quadranti orientali su bassa pianura e costa con occasionali moderati rinforzi per brezze.

Mare: Quasi calmo.

Venerdì 27 cielo in pianura da sereno a poco nuvoloso, in montagna da sereno o poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso con alcuni addensamenti cumuliformi dalle ore centrali.

Precipitazioni: Possibile qualche fenomeno anche a carattere di rovescio o temporale dalle ore centrali sulle zone montane, per il resto precipitazioni generalmente assenti.

Temperature: Contenute variazioni di carattere locale, tra cui comunque per le minime sulle zone centro-settentrionali prevarranno le diminuzioni.

Venti: In quota, da deboli a moderati nord-occidentali; altrove in prevalenza deboli di direzione variabile, ma con possibilità di locali moderati rinforzi a tratti.

Mare: Da quasi calmo a calmo.

Sabato 28 cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso; temperature minime localmente stazionarie e per il resto un po’ in aumento; riguardo alle temperature massime sono attesi in montagna un contenuto aumento, sulla bassa pianura un lieve calo e altrove valori pressoché stazionari.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, domenica 29 ino al mattino cielo sereno o poco nuvoloso ovunque fino al mattino, poi da poco a parzialmente nuvoloso sulle zone pianeggianti e da parzialmente nuvoloso a irregolarmente nuvoloso su quelle montane, ove dal pomeriggio aumenta anche la probabilità di qualche locale precipitazione; per le temperature sono attese contenute variazioni di carattere locale, tra cui comunque per le massime in pianura prevalgono lievi aumenti.

