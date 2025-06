Previsioni Meteo Veneto: nuova fase instabile tra lunedì e martedì

MeteoWeb

“Dopo la veloce fase instabile di giovedì si rinforzerà nuovamente sull’Europa un vasto promontorio anticiclonico, associato ad una massa di aria molto molto calda in quota di origine subtropicale africana, che determinerà tempo in prevalenza stabile. Le temperature tenderanno localmente ad aumentare, specie in quota, mantenendosi su valori ben superiori alla media del periodo, con zero termico che raggiungerà i 5000 m di quota tra sabato e domenica. Tra lunedì e martedì infiltrazioni di aria un po’ più umida e fresca determineranno un po’ di instabilità in montagna con temporaneo calo termico“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo in pianura da sereno a poco nuvoloso per nubi alte, salvo tratti di nuvolosità medio-alta a nord-est verso sera, in montagna parzialmente nuvoloso per addensamenti cumuliformi ma generalmente senza precipitazioni associati. Temperature massime stazionarie o in locale contenuta diminuzione. Venti in quota, da deboli a moderati nord-occidentali; in pianura deboli variabili.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani atteso cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in aumento, massime in aumento su zone montane e interne della pianura, stazionarie altrove. Valori termici superiori alla media del periodo.

Venti: In pianura venti deboli, a tratti moderati, da est/sud-est, tendenti a divenire dai quadranti meridionali in serata; in quota moderati da nord.

Mare: Calmo.

Domenica 29 in prevalenza stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso per passaggi di nubi alte e qualche modesto cumulo pomeridiano sulle zone prealpine.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Senza notevoli variazioni o in locale aumento, specie in quota.

Venti: In quota deboli/moderati da nord; in pianura deboli variabili, con brezze sulla costa.

Mare: Calmo.

Lunedì 30 in pianura sereno o poco nuvoloso, sulle zone montane tratti di nuvolosità variabile, a tratti consistente. Dalle ore centrali saranno probabili rovesci e temporali sparsi in montagna, specie sulle Dolomiti. Temperature stazionarie, salvo massime in lieve calo in montagna. Venti in quota deboli da ovest/nord-ovest; in pianura deboli da est.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, martedì 1° luglio permangono condizioni di variabilità/instabilità in montagna con nubi irregolari, a tratti consistenti, con probabili rovesci e temporali sparsi nelle ore centrali della giornata. In pianura sereno o poco nuvoloso con tratti di nubi medio-alte. Temperature in calo sulle zone montane, stazionarie in pianura o localmente in diminuzione sulle zone interne, ma sempre superiori alla media.

