Previsioni Meteo Veneto: nuova ondata di maltempo nel pomeriggio/sera

“Nel pomeriggio/sera di oggi nuova fase di instabilità con probabili rovesci e temporali sparsi ad iniziare dalle zone montane e in successiva estensione alla pianura; saranno possibili fenomeni anche di forte intensità (forti rovesci, forti raffiche di vento e grandinate)“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Lunedì transito da nord-ovest di una depressione, attesi temporali e diminuzioni delle temperature. Da martedì ritorno di condizioni anticicloniche con valori termici nuovamente sopra la media a partire da mercoledì, anche se non ai livelli dello scorso fine settimana“.

Oggi a partire dai monti nuvolosità in aumento fino a cielo anche coperto con piovaschi/rovesci/temporali che prima o poi interesseranno tutte le zone. Temperature: in calo anche sensibile rispetto a domenica; sui monti sotto la media mentre sulla pianura prima delle piogge sopra la media e poi sotto la media, anche di molto.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani attesa nuvolosità in diminuzione fino a cielo ovunque sereno o poco nuvoloso dal pomeriggio.

Precipitazioni: Di notte probabilità in diminuzione, residui piovaschi/rovesci/temporali tenderanno a cessare. Dal mattino ovunque assenti.

Temperature: In calo, eccetto andamenti irregolari nelle ore diurne sui monti, con differenze anche sensibili rispetto a lunedì. Valori non distanti dalla media.

Venti: Deboli/moderati. Sulla pianura fino al mattino in prevalenza da nord-est e dal pomeriggio con direzione variabile, nelle valli con direzione variabile, in alta montagna da est.

Mare: Poco mosso.

Mercoledì 18 cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In calo di notte e in aumento di giorno, con differenze leggere/moderate rispetto a martedì.

Venti: Deboli/moderati. Sulla pianura fino al mattino in prevalenza da nord-est e dal pomeriggio con direzione variabile, nelle valli con direzione variabile, in alta montagna da nord.

Mare: Poco mosso.

Giovedì 19 cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, sui monti di pomeriggio a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso con qualche pioggia. Temperature sulla pianura con andamento irregolare fino al primo mattino e poi in aumento, sui monti in aumento di notte e con andamento irregolare di giorno.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, venerdì 20 attesa alternanza di nuvole e rasserenamenti. Sui monti a tratti qualche pioggia. Temperature in aumento di notte e in calo di giorno.

