Previsioni Meteo Veneto: oggi ancora qualche episodio di instabilità, poi bel tempo

Domenica, la saccatura di origine atlantica in transito al nord dell’arco alpino si allontanerà verso est, sfiorando appena il Veneto; in un contesto soleggiato e caldo non è escluso qualche episodio di instabilità tra la montagna e la pianura nord-orientale. Lunedì 9 giugno, entreranno masse d’aria asciutta e un po’ più fresca dai settori settentrionali: si avranno condizioni di stabilità con un temporaneo contenuto calo termico. In seguito si espanderà un promontorio anticiclonico dal Mediterraneo occidentale, portando tempo stabile, soleggiato e via via più caldo. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Domenica 8

Cielo per lo più sereno o poco nuvoloso sulla pianura centro-meridionale; poco o parzialmente nuvoloso su zone montane, pedemontane e pianura orientale, dove non è escluso qualche isolato rovescio o temporale nel corso del pomeriggio. Temperature pressoché stazionarie o in locale variazione, salvo diminuzione in quota. Venti in quota deboli/moderati occidentali; in pianura moderati inizialmente dai settori meridionali (da sud-ovest sull’entroterra e da sud o sud-est lungo la costa), poi tendenti a disporsi da nord-est.

Lunedì 9

Cielo: Nella prima metà della giornata sulla pianura nubi medio-basse in dissolvimento; per il resto tempo stabile e soleggiato, salvo cumuli pomeridiani su zone montane e pedemontane.

Precipitazioni: In prevalenza assenti.

Temperature: In pianura minime senza notevoli variazioni, massime in contenuto calo; in montagna minime in calo, massime stazionarie o in rialzo in quota.

Venti: In quota deboli/moderati inizialmente da sud-ovest poi in rotazione fino a disporsi da nord-ovest; nelle valli variabili, a regime di brezza. In pianura da nord-est, moderati, anche tesi lungo la costa.

Mare: Mosso.

Martedì 10

Cielo: Tempo stabile con cielo in prevalenza sereno, salvo possibili cumuli pomeridiani in prossimità dei rilievi.

Precipitazioni: In prevalenza assenti; non esclusi isolati piovaschi o rovesci pomeridiani sulle Dolomiti.

Temperature: Minime in leggero calo in pianura, in rialzo in montagna; massime in contenuto aumento.

Venti: In quota da nord-ovest dapprima moderati, poi in attenuazione fino a deboli; nelle valli variabili, a prevalente regime di brezza. In pianura inizialmente deboli/moderati da nord-est, dalle ore centrali variabili, con brezze sul litorale.

Mare: Inizialmente mosso, poi in attenuazione fino a poco mosso.

Mercoledì 11

Tempo stabile con cielo sereno, al più a parzialmente nuvoloso nel pomeriggio per modesti cumuli su zone montane e pedemontane. Temperature in generale aumento.

Giovedì 12

Tempo stabile e ben soleggiato, salvo modesta attività cumuliforme pomeridiana sui rilievi. Valori termici tendenti ad un ulteriore lieve rialzo.

