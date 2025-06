Previsioni Meteo Veneto: perturbazione in avvicinamento, maltempo e calo termico

MeteoWeb

“Fino a domenica un promontorio anticiclonico, che si estende da sud-ovest verso l’Europa, assicura anche sul Veneto spazi di sereno con temperature sopra la norma; è poi attesa una temporanea perturbazione da nord-ovest, associata a fasi di relativa instabilità con delle precipitazioni e un moderato calo termico“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo da sereno a poco nuvoloso, salvo qualche temporaneo maggiore addensamento in montagna; temperature un po’ in aumento rispetto a giovedì.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani fino a metà giornata cielo sereno o poco nuvoloso, poi in pianura da poco a parzialmente nuvoloso coi maggiori addensamenti sulla fascia pedemontana e in montagna irregolarmente nuvoloso ma ancora con vari spazi di sereno.

Precipitazioni: Dal pomeriggio probabile qualche fenomeno più che altro in montagna, generalmente modesto ma con possibilità di rovesci o temporali.

Temperature: In leggero aumento, salvo minime localmente stazionarie o in lieve diminuzione nelle valli.

Venti: In quota moderati dai quadranti settentrionali, anche deboli a fine giornata; altrove deboli con direzione variabile, a parte locali moderati rinforzi di carattere temporaneo per brezze specie sulla costa e in alcune valli o località pedemontane.

Mare: Temporaneamente poco mosso in mattinata, per il resto quasi calmo.

Domenica 15 cielo nelle prime ore sereno o poco nuvoloso, poi specie a fine giornata parzialmente nuvoloso, con addensamenti più significativi in montagna.

Precipitazioni: Da metà giornata in poi probabile qualche fenomeno, in genere modesto a parte alcuni rovesci o temporali, sulle zone montane e occasionalmente sulla pianura interna.

Temperature: Aumento delle minime, specie in pianura e nelle valli; massime sulle zone montane in lieve diminuzione, su quelle pianeggianti stazionarie o in leggero aumento.

Venti: In quota moderati dai quadranti settentrionali, anche deboli a fine giornata; su costa e zone limitrofe a tratti deboli e a tratti moderati, in genere dai quadranti orientali; altrove, perlopiù deboli con direzione variabile.

Mare: Quasi calmo.

Lunedì 16 tempo da variabile a instabile, con spazi di sereno alternati a nubi anche compatte ed estese; specie dal pomeriggio sono attese precipitazioni, da sparse a temporaneamente piuttosto diffuse, con rovesci e temporali; temperature massime in discreto calo, specie sull’entroterra; temperature minime raggiunte a tarda sera, in contenuta diminuzione salvo valori stazionari a nord-est.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, martedì 17 tempo abbastanza instabile, con addensamenti nuvolosi alternati ad alcuni spazi di sereno; probabili fasi di precipitazioni con rovesci e temporali, specie all’inizio sull’entroterra pianeggiante, per il resto sparse e con più pause; temperature massime senza notevoli variazioni in quota, in diminuzione altrove; temperature minime un po’ in calo, raggiunte di sera in quota.

