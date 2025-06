Previsioni Meteo Veneto: piogge sui monti, temperature oltre la media in pianura

MeteoWeb

In Veneto, pressione in calo e avvicinamento di un’area ciclonica con nucleo tra Europa Settentrionale e Groenlandia. Sui monti, tutti i giorni alternanza di piogge e rasserenamenti, sulla pianura, invece, le temperature sopra la media anche di molto saranno la caratteristica meteorologica saliente. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Domenica 1

Sulla pianura: di pomeriggio in prossimità dei rilievi nuvolosità in aumento fino a cielo anche nuvoloso a tratti, con locali piovaschi/rovesci/temporali su Vicentino e Trevigiano, mentre altrove cielo sereno o poco nuvoloso; di sera andando dalla costa alla pedemontana cielo da poco o parzialmente nuvoloso a parzialmente nuvoloso o nuvoloso, senza precipitazioni; temperature in aumento leggero/moderato rispetto a sabato, sopra la media anche di molto. Sui monti: nuvolosità in aumento fino a cielo anche coperto specie sul Bellunese, dove saranno maggiormente probabili temporali e non sono esclusi fenomeni anche intensi; temperature con andamento irregolare sia rispetto a sabato sia rispetto alla media.

Lunedì 2

Cielo: Nella prima metà di giornata cielo poco o parzialmente nuvoloso. Dal pomeriggio nuvolosità in aumento fino a cielo anche coperto a tratti più probabilmente su rilievi e zone limitrofe.

Precipitazioni: Fino al mattino assenti. Nella seconda metà di giornata andando dalla pianura meridionale alle zone pedemontane e montane probabilità da bassa (5-25%) a medio-alta (50-75%) per piogge da locali a diffuse; si tratterà di piovaschi/rovesci/temporali.

Temperature: In aumento fino al mattino e in calo dal pomeriggio, con differenze anche sensibili rispetto a domenica. Valori in prevalenza sopra la media anche di molto, laddove piovoso andamenti irregolari.

Venti: In alta montagna da sud-ovest, moderati fino al mattino e tesi/forti dal pomeriggio. Altrove con direzione variabile, in prevalenza deboli/moderati, a tratti rinforzi durante i temporali.

Mare: Da calmo a poco mosso col passar delle ore.

Martedì 3

Cielo: Sulla pianura cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso in prossimità dei rilievi. Sui monti alternanza di nuvole e rasserenamenti.

Precipitazioni: In montagna probabilità medio-alta (50-75%) sulle Dolomiti e medio-bassa (25-50%) sulle Prealpi, attesi piovaschi/rovesci/temporali specie verso nord e in vari momenti della giornata. Sulla pianura assenti.

Temperature: In calo, eccetto aumenti diurni sulla pianura, con differenze anche sensibili rispetto a lunedì.

Venti: In alta montagna tesi da sud-ovest, altrove deboli/moderati con direzione variabile.

Mare: Poco mosso.

Mercoledì 4

Sulla pianura cielo sereno o poco nuvoloso fino al mattino e poco o parzialmente nuvoloso dal pomeriggio. Sui monti alternanza di nuvole e rasserenamenti con delle piogge più probabilmente di pomeriggio. Temperature senza variazioni di rilievo.

Giovedì 5

Alternanza di nuvole e rasserenamenti con delle piogge dal pomeriggio su rilievi e zone limitrofe. Temperature in aumento di notte e in calo di giorno.

