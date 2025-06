Previsioni Meteo Veneto: rischio piovaschi pomeridiani sui rilievi

MeteoWeb

“All’inizio, correnti debolmente cicloniche provenienti dall’Atlantico continueranno a lambire la regione. Sulla pianura, specie quella meridionale prevarranno condizioni di tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso. Sulle zone montane e pedemontane potranno verificarsi temporanei annuvolamenti, soprattutto nelle ore pomeridiane con rischio generalmente basso di qualche piovasco o rovescio; probabile fase maggiormente instabile domenica per il passaggio di una saccatura convogliata dal suddetto flusso occidentale. Dall’inizio della prossima settimana pressione in aumento e condizioni via via più stabili“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo in prevalenza sereno verso sud, poco o parzialmente nuvoloso sulle zone centro-settentrionali, in prevalenza senza precipitazioni, salvo rischio molto basso di occasionali piovaschi su zone montane e pedemontane. Temperature diurne in ripresa rispetto a giovedì. Venti in quota deboli/moderati da sud-ovest, altrove variabili, a regime di brezza lungo la costa, sulla fascia pedemontana e nelle valli.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani è attesa prevalenza di cielo sereno, salvo presenza di qualche nube bassa a inizio giornata e di cumuli pomeridiani in prossimità dei rilievi a partire dalle ore centrali.

Precipitazioni: In prevalenza assenti, salvo probabilità bassa (5-25%) di isolati rovesci pomeridiani in montagna.

Temperature: Senza notevoli variazioni o tendenti al rialzo.

Venti: In quota sud-occidentali moderati/tesi, a tratti forti in alta quota. Altrove variabili, con brezze lungo la costa, sulla fascia pedemontana e nelle valli.

Mare: Calmo o quasi calmo.

Domenica 8 cielo inizialmente sereno; dalla mattina sviluppo di nuvolosità cumuliforme sulle zone montane, in parziale estensione dal pomeriggio alla pianura centro-settentrionale.

Precipitazioni: Assenti sulla pianura centrale e meridionale; dalla mattina aumento della probabilità di precipitazioni a carattere di rovescio o temporale fino a medio-bassa (25-50%) sulle zone montane a partire dalle Dolomiti e fino a bassa (5-25%) sulla pedemontana.

Temperature: Pressoché stazionarie o in locale variazione, salvo diminuzione in quota.

Venti: In quota moderati/tesi dapprima da sud-ovest, poi dal pomeriggio in attenuazione e tendenti a disporsi da nord-ovest; nelle valli variabili. In pianura moderati dai settori meridionali (da sud-ovest sull’entroterra e da sud o sud-est lungo la costa) fino al pomeriggio, poi tendenti a disporsi da nord-est.

Mare: Poco mosso, a tratti mosso.

Lunedì 9 nella prima metà della giornata residui annuvolamenti in pianura, poi tempo stabile e soleggiato. Temperature in diminuzione nei valori minimi in montagna, in quelli massimi in pianura. Rinforzo dei venti da nord-est in pianura e possibili episodi notturni di Foehn nelle valli.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, martedì 10 atteso cielo sereno o poco nuvoloso, salvo probabile attività cumuliforme sulle zone montane. Temperature in montagna senza notevoli variazioni, in pianura minime in diminuzione, massime in ripresa.

