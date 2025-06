Previsioni Meteo Veneto: rovesci e temporali nel pomeriggio-sera

MeteoWeb

“Tra il pomeriggio e la serata di giovedì fase di instabilità con rovesci e temporali sparsi in spostamento da ovest verso est; tra Prealpi e pianura qualche temporale potrà risultare a tratti forte (forti rovesci, forti raffiche di vento, locali grandinate), specie sui settori centro-occidentali“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Giovedì una depressione, in ingresso da ovest, transiterà sul nord Italia determinando una fase di tempo instabile con rovesci e temporali sparsi. Seguiranno condizioni di variabilità in montagna per la permanenza di un flusso umido in quota dai quadranti occidentali, più stabile e soleggiato in pianura. Domenica una nuova depressione, più profonda della precedente, transiterà nella seconda parte della giornata, determinando precipitazioni, specie sulle zone centro-settentrionali. Lunedì pressione in progressivo aumento ma con lieve flessione delle temperature per ingresso di venti freschi da nord-est“.

Oggi nuvolosità irregolare, a tratti consistente, alternata a schiarite. Aumento graduale dell’instabilità, con precipitazioni più frequenti sui settori centro-occidentali della pianura e sulle zone montane e pedemontane, altrove fenomeni più discontinui. Saranno probabili rovesci e temporali, localmente anche intensi (forti rovesci, raffiche di vento, locali grandinate), specie da metà pomeriggio in poi. Temperature massime in lieve calo su zone montane e interne della pianura, stazionarie su costa ed aree limitrofe. In pianura venti variabili, deboli a tratti moderati. In quota venti da forti a moderati da sud-ovest.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani sono attese Variabilità su zone montane e pedemontane con nubi irregolari, a tratti consistenti; altrove iniziali nubi basse poi ampie schiarite si alterneranno ad annuvolamenti.

Precipitazioni: Dalle ore centrali aumenterà la probabilità di qualche debole precipitazione sporadica su zone montane, pedemontane e localmente sull’alta pianura nel pomeriggio, in esaurimento entro fine giornata.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni, massime in aumento.

Venti: In pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa. In quota moderati da sud-ovest.

Mare: Da calmo a poco mosso.

Sabato 7 in pianura in prevalenza soleggiato, sulle zone montane nubi irregolari alternate a schiarite.

Precipitazioni: Possibili locali precipitazioni sulle zone montane a partire dalle ore centrali.

Temperature: In generale aumento.

Venti: In quota venti moderati da sud-ovest, in pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa.

Mare: Calmo o poco mosso.

Domenica 8 su zone montane e pedemontane instabile, con nubi irregolari; sulle zone interne della pianura si alterneranno annuvolamenti e schiarite, altrove in prevalenza soleggiato, con annuvolamenti dal tardo pomeriggio/sera. Sulle zone montane, specie sulle Dolomiti, saranno probabili precipitazioni sparse, con rovesci e temporali, in possibile trascinamento verso sera su parte della pianura centro-settentrionale. Temperature minime stazionarie in pianura, in calo in montagna; massime in calo in quota, stazionarie altrove. Venti in quota moderati/tesi da sud-ovest, in rotazione da nord-ovest alla sera; in pianura variabili con rinforzi sulla costa in serata da nord-est.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, lunedì 9 atteso tempo stabile e in prevalenza soleggiato. Temperature in generale diminuzione. Venti da nord-est in pianura da tesi a moderati sulla costa, in attenuazione in serata; altrove deboli/moderati.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.