Previsioni Meteo Veneto: qualche rovescio o temporale in montagna nel weekend

Nel fine settimana, una saccatura di origine atlantica sfiorerà il Veneto. Sulla pianura meridionale prevarranno condizioni di tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso. Invece sulle zone centro-settentrionali saranno frequenti gli annuvolamenti e qualche rovescio o temporale potrà interessare soprattutto le zone montane. Dall’inizio della prossima settimana pressione in aumento e tempo via via più stabile e soleggiato. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Sabato 7

Cielo sereno o poco nuvoloso su pianura meridionale e costa, irregolarmente nuvoloso altrove. Non esclusi isolati rovesci pomeridiani in montagna e occasionalmente sulla pedemontana. Temperature in rialzo. Venti in quota sud-occidentali moderati/tesi, a tratti forti in alta quota; altrove variabili, con brezze lungo la costa, sulla fascia pedemontana e nelle valli.

Domenica 8

Cielo: In pianura cielo per lo più sereno o poco nuvoloso; sulle zone montane nuvolosità irregolare, a tratti più intensa specie a cavallo delle ore centrali, in parziale estensione alla pianura centro-settentrionale.

Precipitazioni: Assenti sulla pianura centrale e meridionale; dalla mattina aumento della probabilità di precipitazioni a carattere di rovescio o temporale fino a medio-bassa (25-50%) sulle zone montane a partire dalle Dolomiti e fino a bassa (5-25%) sulla pedemontana.

Temperature: Pressoché stazionarie o in locale variazione, salvo diminuzione in quota.

Venti: In quota moderati/tesi dapprima da sud-ovest, poi dal pomeriggio in attenuazione e tendenti a disporsi da nord-ovest; nelle valli variabili. In pianura moderati dai settori meridionali (da sud-ovest sull’entroterra e da sud o sud-est lungo la costa) fino al pomeriggio, poi tendenti a disporsi da nord-est.

Mare: Poco mosso, a tratti mosso.

Lunedì 9

Cielo: Nella prima metà della giornata residui annuvolamenti in pianura, poi tempo stabile e soleggiato, salvo cumuli pomeridiani sui monti.

Precipitazioni: In prevalenza assenti.

Temperature: In pianura minime in aumento, massime in contenuto calo; in montagna minime in diminuzione, massime senza notevoli variazioni.

Venti: In quota deboli/moderati inizialmente da sud-ovest poi in rotazione fino a disporsi da nord-ovest; nelle valli variabili con possibili rinforzi di Foehn. In pianura da nord-est, moderati, anche tesi lungo la costa.

Mare: Mosso.

Martedì 10

Cielo sereno o poco nuvoloso, salvo possibili cumuli pomeridiani sulle zone montane. Temperature in aumento in montagna e le massime in pianura, dove invece le minime saranno in diminuzione. Residua ventilazione nord-orientale in pianura.

Mercoledì 11

Tempo stabile con cielo sereno, al più a tratti nuvoloso nel pomeriggio per qualche cumulo, per lo più innocuo, in prossimità dei rilievi. Temperature in rialzo le massime, in locale lieve variazione le minime.

