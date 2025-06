Previsioni Meteo Veneto: da stasera forti temporali e moderato calo termico

MeteoWeb

Fino a domenica 15 giugno, un promontorio anticiclonico che si estende da sud-ovest assicura anche sul Veneto spazi di sereno con temperature sopra la norma. Dalla sera di domenica, è atteso l’ingresso di una perturbazione da nord-ovest, associata ad instabilità e precipitazioni anche temporalesche fino a tutta la giornata di lunedì 16, mentre in seguito il tempo sarà più stabile nei giorni successivi. Tale passaggio perturbato porterà anche un moderato calo termico, che perdurerà, con qualche fluttuazione, anche per i giorni successivi. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto, che segnala in particolare “dal pomeriggio/sera di domenica 15 a partire dalle zone montane, e nel corso della giornata di lunedì 16, previste almeno due fasi di tempo spiccatamente instabile in cui saranno probabili rovesci e temporali sparsi e irregolari con fenomeni anche di forte intensità (forti rovesci, forti raffiche di vento e grandinate); una prima fase instabile è prevista fino alle prime ore della notte entrante e una seconda dalle ore centrali di lunedì”.

Pomeriggio/sera di Domenica 15

Ingresso di modeste nubi alte dalle ore centrali; nel pomeriggio formazione di addensamenti diffusi in montagna, in estensione anche alla pianura specie verso fine giornata. Da metà giornata probabili precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulle zone montane, pedemontane e specie verso sera anche sulla pianura centro-occidentale e localmente anche sul resto della pianura nella sera/notte; possibili fenomeni intensi. Temperature massime sulle zone montane in lieve diminuzione, in pianura stazionarie o in leggero aumento. Venti in quota deboli/moderati dai quadranti settentrionali; su costa e zone limitrofe a regime di brezza, altrove perlopiù deboli con direzione variabile.

Lunedì 16

Cielo: Tempo instabile; spazi di sereno al mattino e poi nuvolosità in aumento con addensamenti via via più diffusi dalle ore centrali.

Precipitazioni: Da locali al mattino, a temporaneamente diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale; la probabilità di precipitazioni sarà più bassa al mattino (30-40%), mentre saranno più probabili dalle ore centrali (fino al 50-70%). Non esclusi fenomeni localmente intensi.

Temperature: Massime in generale calo; temperature minime in generale contenuta diminuzione e raggiunte alla sera.

Venti: In pianura in prevalenza deboli/moderati da nord-est, con locali rinforzi tesi sulla costa. Sulle zone montane venti in rinforzo fino a moderati/tesi da nord e nordest.

Mare: Generalmente poco mosso, fino a mosso dalla sera.

Martedì 17

Cielo: Nelle primissime ore residua instabilità, con annuvolamenti alternati a schiarite; dalla mattina nuvolosità in attenuazione con residue nubi alte e qualche locale annuvolamento.

Precipitazioni: Nella notte e fino al primo mattino possibili residui rovesci e temporali sulle zone centro meridionali della regione.

Temperature: In generale diminuzione, salvo contenuta ripresa delle massime sulle Dolomiti.

Venti: In pianura deboli in prevalenza orientali, moderati da est-nordest sulle zone orientali e costiere. In montagna moderati da est o nordest, fino a tesi in alta quota.

Mare: Mosso, in attenuazione a poco mosso dal pomeriggio.

Mercoledì 18

Tempo stabile con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo annuvolamenti cumuliformi al pomeriggio sui rilievi. Temperature massime in lieve ripresa, minime stabili o in locale diminuzione.

Giovedì 19

Tempo stabile con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso in pianura; sulle zone montane tempo soleggiato al mattino, poi maggiore nuvolosità dalle ore centrali, per annuvolamenti cumuliformi sparsi. Possibile qualche temporale sulle zone montane dal pomeriggio. Temperature massime in rialzo in pianura e sulle Prealpi, minime in lieve aumento sulle zone montane, valori stabili altrove.

