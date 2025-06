Previsioni Meteo Veneto: temporali dal pomeriggio, “fenomeni intensi”

MeteoWeb

“Dal pomeriggio di giovedì 26 instabilità in aumento a partire dalle zone montane, in successiva estensione ad alcune zone della pianura; saranno probabili fino alle prime ore di venerdì 27 rovesci e temporali sparsi con possibili fenomeni anche di forte intensità (forti rovesci, forti raffiche di vento, locali grandinate anche significative)“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Giovedì transiterà sul nord Italia una veloce saccatura in ingresso da ovest, determinando sulla regione una fase di tempo instabile, con rovesci e temporali specie su zone montane e pedemontane. In seguito si rinforzerà sull’Europa un vasto promontorio anticiclonico, associato ad una massa di aria molto calda di origine subtropicale africana che determinerà tempo in prevalenza stabile. Le temperature tenderanno localmente ad aumentare, specie in quota, mantenendosi su valori ben superiori alla media del periodo, con zero termico che raggiungerà temporaneamente i 5000 m di quota tra sabato e domenica“.

Oggi da variabile a instabile con nuvolosità irregolare, a tratti consistente, a partire dalle zone montane e pedemontane, dal tardo pomeriggio/sera nubi cumuliformi interesseranno anche parte della pianura. Dalle ore centrali aumenterà la probabilità di precipitazioni da locali a sparse, con rovesci e temporali, dapprima in montagna poi i fenomeni interesseranno la Pedemontana e dal tardo pomeriggio anche la pianura, specie le zone nord-orientali e costiere. Saranno possibili locali fenomeni intensi (forti rovesci, forti raffiche, grandine). Temperature massime senza notevoli variazioni. Venti in quota inizialmente deboli occidentali poi moderati da nord-ovest entro sera; in pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa. Saranno probabili raffiche anche intense in occasione di temporali.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani atteso cielo in pianura da sereno a poco nuvoloso per nubi alte salvo tratti di nuvolosità medio-alta a nord-est verso sera, in montagna da sereno o poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso con alcuni addensamenti cumuliformi dalle ore centrali.

Precipitazioni: Fino alle prime ore della notte saranno possibili residui rovesci e temporali a nord-est poi in prevalenza assenti.

Temperature: Minime in lieve calo, massime stazionarie o in locale contenuta diminuzione.

Venti: In quota, da deboli a moderati nord-occidentali; in pianura deboli, a tratti moderati da nord-est per buona parte della giornata, in serata deboli variabili.

Mare: Calmo.

Sabato 28 cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in aumento, massime in aumento su zone montane e interne della pianura, stazionarie altrove.

Venti: In pianura venti deboli da est/sud-est, tendenti a divenire dai quadranti meridionali in serata; in quota moderati/tesi da nord.

Mare: Calmo.

Domenica 29 in prevalenza stabile con cielo sereno o poco nuvoloso per passaggi di nubi alte e qualche modesto cumulo pomeridiano sulle zone prealpine. Temperature senza notevoli variazioni. Venti in quota da nord deboli/moderati; in pianura deboli variabili, con brezze sulla costa.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, lunedì 30 in pianura sereno o poco nuvoloso, sulle zone montane tratti di nubi medio-alte. Dal pomeriggio non si esclude qualche isolato rovescio o temporale sulle Dolomiti. Temperature stazionarie, salvo massime in calo in quota. Venti in quota deboli, da ovest/nordovest; in pianura deboli da est.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città del Veneto.