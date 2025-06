Previsioni Meteo Veneto: da domani variabilità e moderata flessione delle temperature

MeteoWeb

Tra Nord Africa ed Europa insiste un vasto campo anticiclonico con aria calda, sopra il quale però da lunedì sera transitano modesti impulsi relativamente freschi in quota; sul Veneto, l’iniziale fase stabile lascia spazio ad una variabilità più frequente in montagna con rovesci e una temporanea moderata flessione delle temperature, soprattutto martedì, rispetto all’attuale caldo anomalo. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Domenica 29

Cielo da sereno a poco nuvoloso, fatta salva la possibilità di qualche modesto addensamento più che altro sulle zone montane.

Lunedì 30

Cielo: In pianura cielo da sereno o poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso, coi maggiori addensamenti a nord dalle ore centrali in poi; sulle zone montane variabilità, con spazi di sereno alternati ad addensamenti nuvolosi via via più diffusi.

Precipitazioni: Soprattutto nel pomeriggio alcuni fenomeni con rovesci o temporali, probabili e sparsi sulle zone montane, possibili e locali su parte della pianura centro-settentrionale; non si escludono occasionali fenomeni intensi.

Temperature: Per le minime prevale un aumento, al più localmente moderato; per le massime prevalgono in montagna diminuzioni specie in quota e lievi aumenti a sud-ovest, altrove variazioni poco significative.

Venti: In quota spesso deboli con direzione variabile, ma a tratti almeno localmente moderati dai quadranti nord-occidentali; altrove in genere deboli con direzione variabile, a parte locali fasi di moderato rinforzo per brezze nelle ore più calde.

Mare: Inizialmente quasi calmo, poi calmo.

Martedì 1

Cielo: Tempo abbastanza variabile, a tratti anche instabile, con spazi di sereno alternati a significativi addensamenti nuvolosi.

Precipitazioni: Fasi di fenomeni sparsi e discontinui, più presenti sulla pianura in mattinata e su alcune zone montane di pomeriggio, con rovesci e temporali.

Temperature: In quota sulle Dolomiti senza notevoli variazioni, sulla pianura meridionale minime pressochè stazionarie e massime in discreto calo, altrove valori in diminuzione al più moderata soprattutto riguardo a quelli massimi.

Venti: In quota nelle prime ore da deboli a temporaneamente moderati con direzione variabile, poi deboli dai quadranti nord-orientali; nelle valli, perlopiù deboli con direzione variabile; in pianura, nella prima parte della giornata a tratti almeno localmente moderati od occasionalmente tesi da nord-est e per il resto deboli, poi deboli dai quadranti settentrionali.

Mare: Al più temporaneamente poco mosso almeno al largo al mattino, per il resto quasi calmo.

Mercoledì 2

Variabilità più accentuata in montagna, ove agli spazi di sereno si alternano maggiori addensamenti nuvolosi con qualche possibile rovescio o temporale dal pomeriggio sulle Dolomiti; temperature minime in lieve calo sulle zone interne, stazionarie o in leggero aumento su costa e pianura limitrofa; per le temperature massime, attese variazioni poco significative in quota ed un discreto aumento altrove.

Giovedì 3

In pianura cielo da sereno a poco nuvoloso, salvo addensamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi; in montagna tempo variabile con spazi di sereno soprattutto fino al mattino, ma anche crescenti addensamenti nuvolosi e a tratti da metà giornata qualche probabile precipitazione; temperature minime pressoché stazionarie sulle zone centro-meridionali, un po’ in diminuzione altrove; temperature massime senza notevoli variazioni su costa e pianura orientale, in lieve aumento altrove.

