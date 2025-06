Primavera record nel Regno Unito: sole e caldo anticipano i raccolti, ma è allarme siccità

MeteoWeb

La primavera 2025 è stata la più calda mai registrata nel Regno Unito dal 1884, con temperature elevate, giornate soleggiate e scarsità di piogge. Questo scenario meteorologico straordinario ha avuto un duplice impatto sull’agricoltura britannica. Se da un lato ha favorito la maturazione precoce e la qualità eccezionale delle fragole, dall’altro ha creato serie difficoltà per molte altre colture.

Il Sud/Est dell’Inghilterra, in particolare, ha vissuto la primavera più secca da oltre un secolo. Le condizioni di siccità hanno spinto diverse aziende agricole ad adottare sistemi di irrigazione più efficienti, come il gocciolamento diretto alle radici, per ottimizzare l’uso delle risorse idriche sempre più scarse.

Mentre le fragole hanno beneficiato di notti fresche e giornate soleggiate che ne hanno migliorato gusto e dimensione, colture come barbabietole da zucchero e patate hanno risentito negativamente dello stress idrico.