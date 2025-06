La primavera 2025 tra le più calde di sempre in Francia

MeteoWeb

La primavera 2025 è entrata nella top 3 delle più calde mai registrate in Francia metropolitana dal 1900, secondo Météo-France. Con una temperatura media superiore di 1,1 °C rispetto alla norma stagionale (periodo marzo-maggio), il trimestre si piazza solo dietro al 2011 e al 2020. Particolarmente colpita è la metà settentrionale del Paese, dove il caldo si è accompagnato a un deficit di precipitazioni fino al 70%.

Le cause? Una combinazione di condizioni meteorologiche – come la persistente alta pressione a Nord – e la tendenza di fondo legata al riscaldamento globale. I picchi di temperatura hanno raggiunto valori record: oltre 30°C a fine maggio in metà del Paese. Il Nord ha vissuto fino a +10 °C rispetto alla norma in alcuni giorni. In parallelo, la siccità ha colpito duramente, riducendo drasticamente le riserve idriche e mettendo in crisi l’agricoltura.

Per quanto riguarda il futuro, Météo-France prevede un’estate calda, ma resta l’incertezza sulle piogge.