Progetto CNR protegge i bimbi sin dai primi 1000 giorni

Un nuovo passo per la salute infantile prende forma con il progetto “Valutazione dell’esposoma nei primi 1000 giorni in coorti di nati in aree ad elevata antropizzazione e attuazione di interventi per la riduzione del rischio” – Ambiente e primi 1000 giorni. Conoscere per agire, un progetto che si concluderà alla fine del 2026 e realizzato con il supporto tecnico e finanziario del Ministero della salute – PNC: si propone, con un approccio rigoroso e multidisciplinare, di trasformare le evidenze scientifiche sui possibili effetti delle esposizioni ambientali precoci (quali ad esempio, fumo di sigaretta, presenza di inquinanti dentro e fuori dalle case, cambiamento climatico) in strumenti concreti per proteggere il benessere delle nuove generazioni e costruire ambienti più sani.

“L’obiettivo del progetto è aumentare le conoscenze sul carico di esposizione ambientale nei primi 1000 giorni di vita a partire da una rete consolidata di studi di coorte nell’ottica di fornire dati essenziali per supportare le decisioni politiche e sanitarie”, spiega Silvia Ruggieri, ricercatrice dell’Istituto per la ricerca e l’innovazione biomedica del Cnr (Cnr-Irib) e referente dell’Unità Operativa del Cnr partner del progetto. “Insieme al collega Gaspare Drago partecipiamo al progetto condividendo i dati della Coorte NEHO, la prima coorte in Italia a studiare gli esiti di salute in soggetti nati e residenti in aree ad alto rischio ambientale (SIN)“.

Elemento centrale del progetto è la diffusione di conoscenze attraverso il sito millegiorni.info che si arricchisce di nuovi contenuti basati sulle più recenti evidenze scientifiche internazionali. La piattaforma si rivolge a cittadini, famiglie, operatori sanitari e decisori pubblici, fornendo informazioni accessibili sulle esposizioni ambientali nei primi 1000 giorni di vita e sulle strategie di riduzione del rischio. Inoltre, il sito mette a disposizione strumenti per decisori e operatori sanitari, contribuendo alla diffusione del documento di consenso ‘Inquinamento atmosferico e salute’ https://millegiorni.info/per-i-decisori/documento-di-consenso/, realizzato dalle società scientifiche pediatriche e dal gruppo di lavoro ‘Ambiente e primi 1000 giorni’.

“La nostra missione è rendere fruibili i dati scientifici per migliorare la consapevolezza sui fattori ambientali che influenzano la salute infantile”, spiega Luca Ronfani, dell’I.R.C.C.S. materno infantile Burlo Garofolo e referente scientifico del progetto.

Un punto di riferimento per genitori e comunità

La sensibilizzazione della popolazione è un aspetto fondamentale del progetto. Dalla qualità dell’aria nelle abitazioni agli effetti dell’inquinamento urbano e industriale, il sito propone schede informative e materiali di supporto per promuovere scelte consapevoli.

La sezione ‘Tematiche’ https://millegiorni.info/tematiche/ del sito offre materiali di approfondimento e strumenti pratici, supportando la traduzione della ricerca in azioni concrete di prevenzione. In particolare, la sezione ‘Per i genitori’ https://millegiorni.info/per-i-genitori/ fornisce informazioni dettagliate sugli effetti delle esposizioni ambientali precoci e suggerimenti per adottare comportamenti protettivi fin dal concepimento.

“Attraverso questo spazio, vogliamo offrire un punto di riferimento per le famiglie, aiutandole ad adottare semplici cambiamenti quotidiani per migliorare la salute dei loro bambini“, conclude Ronfani.