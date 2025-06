“Anch’io sono la protezione civile”, il progetto educativo e formativo

MeteoWeb

Anche quest’estate torna l’appuntamento con i campi scuola “Anch’io sono la protezione civile”, un progetto educativo e formativo sulle buone pratiche di protezione civile, promosso dal Dipartimento della Protezione Civile e organizzato in collaborazione con Regioni, Comuni, Organizzazioni nazionali e locali di volontariato, in stretta sinergia con le diverse Componenti e Strutture operative del Servizio Nazionale di protezione civile. Una quindicesima edizione che potrà contare su numeri significativi: oltre 340 campi distribuiti, da giugno a settembre, su gran parte del territorio nazionale, 3mila volontari di protezione civile coinvolti e oltre 6mila partecipanti.

In un percorso settimanale articolato in attività didattiche, esercitazioni pratiche e momenti ludico-ricreativi, ragazze e ragazzi di età compresa tra i 10 e i 16 anni, avranno la possibilità di acquisire una maggiore consapevolezza dei rischi presenti sui loro territori, dei Piani comunali di protezione civile e del ruolo di cittadinanza attiva che possono ricoprire a tutela dell’ambiente e della propria comunità.

“Formiamo giovani consapevoli oggi, per avere cittadini attivi domani”, – ha commentato il Capo Dipartimento, Fabio Ciciliano. “Un progetto che, anno dopo anno, ha favorito l’ingresso di molti giovani nel Sistema di protezione civile come volontari e che – sottolinea Ciciliano – continua a dimostrare la sua efficacia, non solo nella diffusione delle conoscenze e della cultura di protezione civile, ma anche nella trasmissione di quei valori di impegno civico, senso di comunità e spirito di servizio che animano il volontariato di protezione civile, componente fondamentale del nostro Sistema”.