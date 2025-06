Puglia, vasto incendio sulla costa salentina: case evacuate

MeteoWeb

Un incendio di natura dolosa di vaste proporzioni sta divorando ettari di macchia mediterranea tra Torre Pali e Torre Vado, in provincia di Lecce. Il vento e le temperature elevate stanno rendendo difficili le operazioni di spegnimento, per le quali sono al lavoro numerose squadre di Vigili del Fuoco e operatori della Protezione Civile. Le lingue di fuoco hanno reso necessaria l’evacuazione di una struttura-masseria e di numerose abitazioni per evitare danni alle persone. Per arginare l’avanzare del fronte del fuoco, rialimentatosi dopo essere stato circoscritto, è arrivato un Canadair.

La strada provinciale che conduce al mare, che collega Torre Pali a Pescoluse, è stata chiusa al transito per consentire le operazioni di soccorso.

Un altro incendio boschivo è divampato anche a nord del versante adriatico, a Torre Chianca, marina di Lecce, dove sono state evacuate 4 abitazioni. Le fiamme hanno raggiunto anche la parte esterna di una casa, danneggiando suppellettili, tettoia e il giardino.

Sono numerosi i focolai che stanno interessando l’intero Salento. Il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce hanno chiesto l’invio di altre squadre da fuori provincia mentre la prefettura ha convocato una riunione del centro coordinamento soccorsi. A prendere parte alle operazioni anche la Protezione Civile e i Forestali.